Минспорт разработает правовые акты, ограничивающие выезд хоккеистов за рубеж 21 октября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 + Проект направлен на защиту интересов российского хоккея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минспорт России совместно с депутатами Госдумы разработают правовые акты, которые будут ограничивать отъезд за рубеж российских хоккеистов. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми рассказал министр спорта Олег Матыцин. «Мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект — „Золотая шайба“. Мы будем разрабатывать нормативно-правовые акты вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как можно защитить интересы российского хоккея, тренеров и спортшкол, чтобы ограничить выезд спортсменов», — рассказал Матыцин корреспонденту РБК. По словам министра, главное — это «создать условия, которые позволят хоккеистам реализовать свои таланты и получить материальную поддержку». Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к Федерации хоккея и министерству спорта с требованием решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за рубеж. По слова главы государства, бизнес не всегда бывает отрегулированным и благородным, а потому необходимо распределить правовые рамки и гарантии для участников спортивной деятельности. Минспорт России совместно с депутатами Госдумы разработают правовые акты, которые будут ограничивать отъезд за рубеж российских хоккеистов. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми рассказал министр спорта Олег Матыцин. «Мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект — „Золотая шайба“. Мы будем разрабатывать нормативно-правовые акты вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как можно защитить интересы российского хоккея, тренеров и спортшкол, чтобы ограничить выезд спортсменов», — рассказал Матыцин корреспонденту РБК. По словам министра, главное — это «создать условия, которые позволят хоккеистам реализовать свои таланты и получить материальную поддержку». Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к Федерации хоккея и министерству спорта с требованием решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за рубеж. По слова главы государства, бизнес не всегда бывает отрегулированным и благородным, а потому необходимо распределить правовые рамки и гарантии для участников спортивной деятельности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям