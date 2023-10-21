Минспорт разработает правовые акты, ограничивающие выезд хоккеистов за рубеж

Минспорт России совместно с депутатами Госдумы разработают правовые акты, которые будут ограничивать отъезд за рубеж российских хоккеистов. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми рассказал министр спорта Олег Матыцин.
«Мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы. Хороший проект — „Золотая шайба“. Мы будем разрабатывать нормативно-правовые акты вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как можно защитить интересы российского хоккея, тренеров и спортшкол, чтобы ограничить выезд спортсменов», — рассказал Матыцин корреспонденту РБК. По словам министра, главное — это «создать условия, которые позволят хоккеистам реализовать свои таланты и получить материальную поддержку».
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к Федерации хоккея и министерству спорта с требованием решить вопрос с переманиванием российских спортсменов за рубеж. По слова главы государства, бизнес не всегда бывает отрегулированным и благородным, а потому необходимо распределить правовые рамки и гарантии для участников спортивной деятельности.
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