«Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед съездом партии. Фото

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, единая россия, едро, съезд
На первой дискуссионную площадки «Единой России» перед съездом партии собрались сотни человек Фото:

Партия «Единая Россия» провела дискуссионную площадку в Ростовской области на территории военного-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Это первая из трех организованных площадок, где собрались сотни человек: общественники, военкоры, волонтеры, участники СВО, представители партии и не только. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«„Единая Россия“ провела на территории мемориального комплекса „Самбекские высоты“ в Ростовской области первую из трех дискуссионных площадок. Встреча прошла в преддверии съезда „Горжусь Россией“», — отмечается на сайте.

Открывая первую площадку, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил участникам встречи об основных достижениях России прошлого и настоящего, которыми страна гордится. По его словам, именно последние два года для всех россиян стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

«Россия — это страна с великой историей, культурой. Страна великой науки и великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Россия сегодня — это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам Тручака, сейчас идет борьба за будущее России. Дальнейшее мироустройство решается на исконных российских территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. И на партию лег особый груз ответственности за поддержку новых российских территорий, участников спецоперации и их близких. За два года «Единая Россия» приняла свыше 200 соответствующих законопроектов.

Другая важная задача, которая стоит перед партией — сохранение единства общества. «России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь — в головах молодежи. И во многом мы эту победу уже одержали», — сказал Андрей Турчак. Он подытожил, что у России появляются новые герои, достижения и победы. «И нельзя о них забывать», — подытожил генсек партии.

Генсек партии «ЕР» Андрей Турчак открыл заседание дискуссионного клуба
Генсек партии «ЕР» Андрей Турчак открыл заседание дискуссионного клуба
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Площадка собрала сотни представителей общественности, военнослужащих и не только
Площадка собрала сотни представителей общественности, военнослужащих и не только
Фото:
Встречу провели перед съездом партии «Единой России»
Встречу провели перед съездом партии «Единой России»
Фото:
На встрече раскрыли главные цели, которые ставит перед собой партия
На встрече раскрыли главные цели, которые ставит перед собой партия
Фото:

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Партия «Единая Россия» провела дискуссионную площадку в Ростовской области на территории военного-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Это первая из трех организованных площадок, где собрались сотни человек: общественники, военкоры, волонтеры, участники СВО, представители партии и не только. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «„Единая Россия“ провела на территории мемориального комплекса „Самбекские высоты“ в Ростовской области первую из трех дискуссионных площадок. Встреча прошла в преддверии съезда „Горжусь Россией“», — отмечается на сайте. Открывая первую площадку, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил участникам встречи об основных достижениях России прошлого и настоящего, которыми страна гордится. По его словам, именно последние два года для всех россиян стали важными с точки зрения формирования национальной гордости. «Россия — это страна с великой историей, культурой. Страна великой науки и великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Россия сегодня — это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире», — подчеркнул Андрей Турчак. По словам Тручака, сейчас идет борьба за будущее России. Дальнейшее мироустройство решается на исконных российских территориях — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. И на партию лег особый груз ответственности за поддержку новых российских территорий, участников спецоперации и их близких. За два года «Единая Россия» приняла свыше 200 соответствующих законопроектов. Другая важная задача, которая стоит перед партией — сохранение единства общества. «России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь — в головах молодежи. И во многом мы эту победу уже одержали», — сказал Андрей Турчак. Он подытожил, что у России появляются новые герои, достижения и победы. «И нельзя о них забывать», — подытожил генсек партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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