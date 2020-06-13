История успеха: из программистов в пивовары

Хороший пивовар должен иметь богатую фантазию для того, чтобы сделать свой продукт уникальным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбуржец Глеб Поляков больше шести лет проработал программистом. А однажды попробовал у друзей домашнее пиво и так нашел свое призвание в жизни. С 2016 года он — пивовар, собственник пивоварни REDCOOPER и готовится к открытию собственных магазинов. Как запустить производство пива и пережить пандемию коронавируса — выяснило URA.RU в честь Дня пивовара, который отмечается 13 июня.

Почему крафтовое пиво

Рынок пива в России сегментирован. Наиболее ярко представлены рынки регионального пива и масс-маркета, с которыми начинающие пивовары конкурировать не смогут. Их путь — производство крафтового пива.

Конкуренция в этом сегменте не менее жесткая, чем у «крупных игроков», однако возможностей гораздо больше.

В производстве крафтового пива ценится оригинальность и обилие вкусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Региональные производители и масс-маркет всегда стремятся к объемам, поэтому это всегда большие заводы. Их задача: снизить себестоимость продукта при увеличении объемов. А чтобы удержать потребителя, они должны оставаться верны своим стандартам и почти не могут экспериментировать со вкусами. С крафтовым пивом все иначе: этот вид пива всегда славился экспериментами», — объяснил Глеб Поляков. Поэтому главное для начинающего пивовара — фантазия, поскольку в сфере крафтового пива ценится оригинальность и нет никаких запретов на создание вкусов.

Как запустить производство

На запуск небольшой пивоварни производителю потребуется примерно 5-6 млн рублей — столько стоит оборудование, сырье, аренда и подготовка помещения, где будет вариться пиво.

Приобрести оборудование для пивоварения у российского производителя достаточно сложно. «Сначала оборудование для нашей пивоварни мы искали на заводах в России. Но оно оказалось в 40 раз дороже, чем у китайских аналогов. Поэтому мы поехали Китай, чтобы увидеть само производство и убедиться в его качестве. И после этого заказали оборудование оттуда», — поделился Поляков. По словам эксперта, приобретать оборудование «не глядя» тоже можно, но нужно быть осторожным: желательно пообщаться с более опытными коллегами-пивоварами и узнать их рекомендации о производстве того или иного завода.

Для производства пива следует арендовать капитальное строение, которое, скорее всего, предстоит модернизировать.

Помещение должно быть вентилируемое, со сливами в полу, которые попадут в канализацию. Остальные требования зафиксированы в «Санитарных правилах для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности». Не стоит скупится и на специалистов: помимо самого пивовара на производстве необходим помощник пивовара, который будет заниматься рутинной работой, а также один или двое подсобных рабочих, которые будут заниматься розливом пива.

Сырье: отечественное или зарубежное?

Для приготовления крафтового пива лучше использовать сырье из-за рубежа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нерационально будет и экономить на сырье. «В принципе в России делают неплохой солод, но для рынка крафтового пива это не очень интересно: в этом сегменте ценится особенный вкус, поэтому лучше отдавать предпочтение иностранному солоду. Лучший — у немецкого Vermont: это как „Мерседес“ на рынке солода. Но некоторым пивоварням приобрести такое сырье не позволит экономическая ситуация», — советует Поляков.

С бутылками для розлива пива также могут возникнуть проблемы. «В России мало заводов, которые производят стеклотару. А они обычно делают бутылки большого объема. Но все-таки пара заводов, которые помогут пивоварне с бутылками есть», — поделился эксперт. Цена на бутылки высокая, однако лучше на них не экономить.

Как выйти на рынок

Перед выпуском пива в продажу предприятию необходимо оформить пивоварню юридически — открыть ООО на общей системе налогообложения. После этого предприятию предстоит пройти проверку Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Также Росалкогольрегулирование должно ознакомиться с результатами лабораторных исследований о качестве продукта.

После этого пивоварня может выходить на рынок. Но запустить продажи будет достаточно непросто.

Пути здесь два: или открыть свои точки продаж, или работать через дистрибьютеров.

Однако последние неохотно берут начинающих пивоваров под свое крыло: может потребоваться много времени, чтобы ситуация сдвинулась в лучшую сторону. А до этого предстоит самостоятельно заниматься продвижением своего продукта.

У маленьких пивоварен практически нет шансов появиться на полках в крупных магазинах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«В сетевой ретейл лучше не заходить. Для маленьких производителей будет почти нереально встать на полку в крупном магазине продовольственных товаров, потому что такие сети вводят жесткие условия и серьезные штрафные санкции за, например, недоставку продукции», — советует Поляков.

Удобнее будет открыть собственные точки продаж. Это доказывает и ситуация с коронавирусом: закрытые заведения в пандемию показали, что надеяться на продажи в барах и ресторанах не стоит.

Сложности и риски

Учиться производству пива придется самостоятельно — на сегодняшний день в России нет популярных обучающих курсов, где могли бы научить пивоварению. В помощь начинающему производителю — специализированная литература, преимущественно авторов из США и Германии, для которых данное направление уже давно изучено.

Помочь могут и соратники: в соцсетях и на форумах можно найти сообщества пивоваров, где охотно делятся опытом и дают необходимые советы.

Однако постичь искусство пивоварения удастся только методом проб и ошибок.

Продвижению пива поможет проведении дегустации продукта среди потенциальных потребителей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Исключительно на практике начинающий специалист определится с тем, по какой методике он будет производить пиво.

Еще одна сложность — реклама, от которой зависит успех продаж любого продукта. А с продвижением пива возникают сложности: рекламировать товар свободно нельзя по закону. Поэтому единственный вариант — организовывать встречи с потенциальными потребителями и проводить дегустации.

Сейчас пивоварни оказались в наиболее уязвимом положении. Виной всему — экономический кризис, из-за которого уменьшилось платежеспособность потребителей и стоимость сырья. Однако пивовары уверены: их продукт никогда не выйдет из моды, поэтому им удастся справиться со всеми сложностями.