Тюменец Иван Квитка войдет в состав Президиума генерального совета партии «Единая Россия». Об этом «URA.RU» сообщил источник в партии. Объявлено об этом будет завтра на съезде партии «Единая Россия» в Москве. В преддверии главной избирательной кампании страны, в партии будет произведена ротация членов генерального совета. В него войдут ключевые фигуры, отвечающие за выборы в регионах.
Напомним, что накануне Иван Квитка возглавил Уральский межрегиональный координационный совет (МКС), в который вошли Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, МКС Челябинской и Курганской областей. Ранее в МКС входили только Свердловская область и регионы тюменской матрешки. Ранее свердловские партийцы поднимали в Москве вопрос о необходимости отставки Квитки из-за превышения данных ему уставом партии полномочий. А новые позиции тюменца значительно ослабляют свердловских партийцев в затянувшемся споре.
Ранее в генеральном совете партии Тюменскую область представляли секретарь Тюменского регионального отделения Партии, депутат Тюменской областной думы Андрей Артюхов и Руководитель МКС Партии, депутат Госдумы Иван Квитка. Кто еще из тюменцев войдет в президиум генерального совета партии «Единая Россия» пока неясно.