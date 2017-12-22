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23 декабря 2017
23:11  22 декабря 2017 0

В генсовете «Единой России» завтра ожидаются ротации, а тюменцы уже обеспечили себе место

XXXI конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии Единая Россия. Екатеринбург, квитка иван
Накануне Иван Квитка возглавил Уральский межрегиональный координационный советФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец Иван Квитка войдет в состав Президиума генерального совета партии «Единая Россия». Об этом «URA.RU» сообщил источник в партии. Объявлено об этом будет завтра на съезде партии «Единая Россия» в Москве. В преддверии главной избирательной кампании страны, в партии будет произведена ротация членов генерального совета. В него войдут ключевые фигуры, отвечающие за выборы в регионах.

Напомним, что накануне Иван Квитка возглавил Уральский межрегиональный координационный совет (МКС), в который вошли Свердловская и Тюменская области, ХМАО и ЯНАО, МКС Челябинской и Курганской областей. Ранее в МКС входили только Свердловская область и регионы тюменской матрешки. Ранее свердловские партийцы поднимали в Москве вопрос о необходимости отставки Квитки из-за превышения данных ему уставом партии полномочий. А новые позиции тюменца значительно ослабляют свердловских партийцев в затянувшемся споре.

Ранее в генеральном совете партии Тюменскую область представляли секретарь Тюменского регионального отделения Партии, депутат Тюменской областной думы Андрей Артюхов и Руководитель МКС Партии, депутат Госдумы Иван Квитка. Кто еще из тюменцев войдет в президиум генерального совета партии «Единая Россия» пока неясно.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
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