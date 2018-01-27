03:45 27 января 2018 0

Девушки давно известны своей крепкой дружбой Фото: страница Марины Камбаратовой в сети Instagram

Известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева оказалась в коленопреклоненной позе перед Мариной Камбаратовой. Так назвала происходящее «историческим моментом» и опубликовала видеозапись у себя на страничке в сети Instаgram.

Как следует из короткого ролика, Камбаратова пытается поторопить подругу, которая слишком долго собирается, а Лопырева в ответ на это становится на колени. «А вы бы смогли отказать, если бы перед вами встала на колени Виктория Лопырева?» — говорит ведущая. Естественно, что подруга не смогла и прокомментировала видео так: «Д — дружба. Вот как ей откажешь?! Обожаю тебя!!!»

Отметим, дружба Камбаратовой и Лопыревой настолько крепка, что Виктория поддерживает Марину, даже в ситуациях, когда та может быть заведомо не права. Как ранее писало «URA.RU», в 2016 году Камбаратова, чей отец на том момент являлся депутатом кушвинской думы, оказалась в центре громкого автоскандала в центре Екатеринбурга. Несмотря на осуждение со стороны общественности, Лопырева заявила, что в любом случае будет поддерживать подругу.