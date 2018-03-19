На месторождении в Югре электрика убило током

16:10 19 марта 2018 0

Подстанция при работе электрослесаря не была обесточена Фото: Анна Майорова

На территории Холмогорского месторождения при работе с высоким напряжением погиб электрик. Несчастный случай произошел сегодня, 19 марта, в 8:25 утра. Сотрудник ПАО «ФСК ЕЭС» (МЭС Западной Сибири, Ямало-Ненецкое ПМЭС) работал на подстанции 500 кВт Холмогорского месторождения в Сургутском районе ХМАО-Югры.

Как сообщили в МЭС Западной Сибири, во время работы отключений оборудования не было. Коллеги 30-летнего электрослесаря пытались спасти мужчину на месте. Бригаде скорой помощи Ноябрьской ССМП осталось лишь констатировать смерть.

Поскольку подстанция территориально находится в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе, на месте происшествия будут работать следователи СУ СКР по ХМАО, сообщили в ямальском следственном управлении СК России. Сейчас на подстанции работает сотрудник ОМВД по Ноябрьску. На момент публикации в ведомстве не смогли прокомментировать действия силовика.