Уральская звезда шоу «Песни» рассказала о планах после ухода от Фадеева

Кристина Кошелева решила работать самостоятельно Фото: страница Кристины Кошелевой в Instagram

Участница шоу «Песни», уроженка Сысерти (Свердловская область) Кристина Кошелева приняла решение о сольной карьере после расторжения контракта с уроженцем Кургана, продюсером Максимом Фадеевым. Об этом «URA.RU» сообщил представитель певицы.

«В настоящее время Кристина — самостоятельный артист, ни с какими продюсерскими центрами она не сотрудничает», — отметил собеседник агентства. По его словам, после расторжения контракта с Фадеевым Кошелевой поступило несколько предложений от продюсеров: «Но Кристина видит продолжение своей карьеры в самостоятельном и свободном творчестве». В начале сентября певица планирует выпустить новый трек, а в октябре — целый альбом.

Кошелева — участница проекта «Песни» на телеканале ТНТ. Она не одержала победу в конкурсе по итогам зрительского голосования, но Фадеев все же заключил с ней контракт. В начале июля Кошелева его расторгла, сославшись на то, что не может совместить учебу и карьеру музыканта. Уральская звезда сказала, что хочет окончить университет и получить профессию дизайнера. В августе певица сообщила о своем возвращении на сцену.