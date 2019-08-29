Александр Масляков приедет в Екатеринбург, чтобы помирить «Уральских пельменей»

Александр Масляков приедет в Екатеринбург 3 сентября Фото: официальный сайт kvn.ru

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Президент международного союза КВН Александр Масляков может заняться примирением коллектива «Уральских пельменей» с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским. Источники «URA.RU» считают, что телеведущий обсудит ситуацию с юмористами, когда приедет на запланированную в Екатеринбурге «Встречу выпускников КВН» 3 сентября.

«То, что происходит сейчас в „Уральских пельменях“, безусловно, беспокоит КВН-сообщество. Уральский коллектив — один из самых ярких представителей Клуба веселых и находчивых», — объяснил собеседник агентства.

Во время крымского фестиваля «Таврида» журналист «URA.RU» обращался к Александру Маслякову с просьбой прокомментировать конфликт «Пельменей» с Нетиевским. Тот начал отвечать, что 3 сентября приедет в Екатеринбург, но затем пожаловался на нехватку времени и удалился. Сегодня оперативно получить комментарий телеведущего не удалось — в пресс-службе попросили сделать запрос, ответ на него пока не пришел.

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов и сам Сергей Нетиевский ответили журналисту агентства, что не знают о возможной встрече коллектива с Александром Масляковым.

В последнее время коллектив «Уральских пельменей» переживает череду конфликтов. В 2015 году Нетиевский покинул шоу, и стороны начали обвинять друг друга в хищении средств. После четырех лет судов юмористы начали вести переговоры о мире, но пока безрезультатно.

В конце 2018 года артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое сольное шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей». Недавно Мясников жаловался своим поклонникам, что его не видно на новой афише команды. А сами «Пельмени» делились успехами за период выступлений без «отколовшихся» участников шоу.