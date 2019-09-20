Макс Фадеев решил запустить новый проект

Максим Фадеев хочет запустить онлайн-уроки по сольфеджио Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев объявил о планах открыть собственную онлайн-школу. Шоумен хочет давать пользователям уроки сольфеджио, помогающие развить музыкальный слух.

«Я не считаю, что онлайн-обучение может заменить очные занятия. Но если смотреть на это как на дополнительное образование, то здесь точно одни плюсы. Поэтому я давно задумываюсь о создании онлайн-школы», — написал Фадеев на своей странице в Instagram. По словам продюсера, в последние годы такая форма обучения становится очень популярной в мире, и многие его знакомые сами начинают преподавать по интернету.

Фадеев уточнил, что еще не определился, стоит ли ему открывать онлайн-школу, и попросил совета у своих подписчиков. «Я бы с удовольствием просматривал данные курсы, несмотря на то, что закончил музыкальную школу», — ответил в комментариях evgeniybobuh. «Конечно, стоящие курсы по сольфеджио — это редкость. Думаю, у вас они будут точно стоящие!» — предположил roman_schmieder. «Я буду одной из первых ваших студенток», — поделилась prorokova_ann.

Ранее Фадеев предлагал вернуться к советской системе школьного образования. По мнению продюсера, в противном случае России «грозит разруха».