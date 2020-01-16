Уральский ученый раскрыл подробности встреч с кандидатом в премьеры Мишустиным

Михаил Мишустин с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из оппонентов по докторской диссертации у кандидата в премьер-министры России Михаила Мишустина был доктор экономических наук, профессор Уральского государственного горного университета Максим Котляров. Защита проходила в октябре 2010 года на базе Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне РАНХиГС). Как рассказал ученый «URA.RU», во время доклада по теме работы («Стратегия формирования имущественного налогообложения России») Мишустин, в тот момент уже возглавлявший Федеральную налоговую службу, показал, что хорошо владеет материалом.

«Он лично участвовал во всех предварительных консультациях, никогда не прикрывался помощниками, блестяще владел материалом. С ним было приятно общаться, он учитывал все замечания, записывал предложения», — сказал Котляров, который в 2010 году работал в Государственном университете управления. Также он отметил, что, когда ему предоставили работу Мишустина на ознакомление, «никто не пытался повлиять на оппонентов» (всего их было трое). «В ходе защиты члены диссертационного совета его хорошо погоняли по теме», — добавил Котляров.

После защиты Мишустиным докторской Котляров попросил встретиться с ним, чтобы запросить статистическую информацию по собираемости налогов в регионах РФ. «Он [Мишустин] сказал: „Заходите, пообщаемся“. Я был у него в кабинете, мы обсудили некоторые вопросы, и он назначил исполнителя [по моему вопросу]. Он помог методологически для моих дальнейших статей. То есть не было такого, что „защита закончилась и я никого не знаю“», — поделился Котляров.

Как писало «URA.RU», ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Госдуму на пост нового главы правительства. Действующий премьер, Дмитрий Медведев, 15 января объявил об отставке кабмина.