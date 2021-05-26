Суд оставил отца Сергия в СИЗО

Духовнику Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николаю Романову), обвиняемому по трем уголовным статьям, продлили срок содержания в СИЗО. Под стражей бывший схимонах пробудет до 21 июня. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«Продлить срок содержания под стражей в отношении Романова Николая Васильевича до 21 июня», — процитировала пресс-служба решение судьи Натальи Дударь. В ходатайстве защитников изменить Сергию меру пресечения она отказала. Адвокат экс-схимонаха Павел Бабиков подтвердил URA.RU продление ареста. По его словам, защита Романова будет подавать апелляцию.
Ранее источники URA.RU сообщали, что суд оставит Романова под стражей. Вариант с отпуском его под домашний арест рассматривался, но был отвергнут.
Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. За несколько месяцев до этого Романова отлучили от церкви. 26 мая арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ. Чтобы освободить обитель от насельников и их имущества, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря.
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