В Тюмени простились с погибшим на Украине уроженцем ЯНАО. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
С уроженцем ЯНАО простились в Тюмени (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени прошли похороны командира инженерно-десантной роты Александра Иванчикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. До переезда в Тюмень, Александр проживал в ЯНАО, сообщается в официальной группе администрации Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Тюмени простились с Александром Иванчиковым — нашим земляком, геройски погибшим во время спецоперации на Украине. Скорбим вместе с родными и близкими», — сообщается в соцсети.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Александр награжден орденом Мужества посмертно. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Александра Иванчикова.

Ранее URA.RU рассказало о гибели в ходе специальной военной операции военнослужащего Алексея Казанцева. Спецоперацию президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Она является ответом на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. В настоящее время территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.

На фото геройски погибший на Украине Александр Иванчиков
Фото:

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В Тюмени прошли похороны командира инженерно-десантной роты Александра Иванчикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. До переезда в Тюмень, Александр проживал в ЯНАО, сообщается в официальной группе администрации Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в Тюмени простились с Александром Иванчиковым — нашим земляком, геройски погибшим во время спецоперации на Украине. Скорбим вместе с родными и близкими», — сообщается в соцсети. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Александр награжден орденом Мужества посмертно. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Александра Иванчикова. Ранее URA.RU рассказало о гибели в ходе специальной военной операции военнослужащего Алексея Казанцева. Спецоперацию президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Она является ответом на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. В настоящее время территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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