В Тюмени простились с погибшим на Украине уроженцем ЯНАО. Фото

09 июля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

С уроженцем ЯНАО простились в Тюмени (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени прошли похороны командира инженерно-десантной роты Александра Иванчикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. До переезда в Тюмень, Александр проживал в ЯНАО, сообщается в официальной группе администрации Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в Тюмени простились с Александром Иванчиковым — нашим земляком, геройски погибшим во время спецоперации на Украине. Скорбим вместе с родными и близкими», — сообщается в соцсети. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Александр награжден орденом Мужества посмертно. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Александра Иванчикова. Ранее URA.RU рассказало о гибели в ходе специальной военной операции военнослужащего Алексея Казанцева. Спецоперацию президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Она является ответом на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. В настоящее время территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР. На фото геройски погибший на Украине Александр Иванчиков Фото: Группа «Администрация города Лабытнанги», Вк Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Тюмени прошли похороны командира инженерно-десантной роты Александра Иванчикова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. До переезда в Тюмень, Александр проживал в ЯНАО, сообщается в официальной группе администрации Лабытнанги в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня в Тюмени простились с Александром Иванчиковым — нашим земляком, геройски погибшим во время спецоперации на Украине. Скорбим вместе с родными и близкими», — сообщается в соцсети. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм Александр награжден орденом Мужества посмертно. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования семье Александра Иванчикова. Ранее URA.RU рассказало о гибели в ходе специальной военной операции военнослужащего Алексея Казанцева. Спецоперацию президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Она является ответом на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. В настоящее время территории Донбасса почти полностью перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР и ДНР.