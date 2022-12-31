Axios: Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять оружие Украине

Axios: Зеленский отказал Нетаньяху в поддержке в ООН из-за отсутствия поставок ПВО на Украину

01 января 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отказалась поддерживать Израиль в ходе голосования в ООН, пишет Axios Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. Таким образом украинский глава отреагировал на отказ Израиля поставлять вооружение Киеву, сообщает Axios. «Нетаньяху просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. <…> Зеленский сказал, что хочет за это систему защиты от дальнобойных атак. <…> Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств <…> Зеленский не согласился голосовать», — пишет издание, ссылаясь на правительственные источники из Украины и Израиля. Сообщается, что между представителями стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого и происходил обмен просьбами. В Израиле подчеркнули свое разочарование поведением Зеленского, ведь тот мог бы воздержаться от голосования, но в итоге Украина его проигнорировала в целом. В итоге в Генассамблее ООН одобрили соответствующую резолюцию. Ранее американский журнал National Interest сообщал, что Израиль опасается отправлять на Украину тактические системы противоракетной обороны. Это связано со страхом, что Россия может перехватить данные соответствующей технологии. Также в Генассамблее ООН приняли предложенную Украиной резолюцию, осуждающую на территории Крыма, по их словам, нарушения прав человека. Киев предложил данную резолюцию, чтобы вернуть Крым, сообщает РАПСИ. Страны Запада начали оказывать поддержку Украине в виде финансов и вооружения после начала спецоперации РФ на территории страны. По словам российского президента, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в просьбе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. Таким образом украинский глава отреагировал на отказ Израиля поставлять вооружение Киеву, сообщает Axios. «Нетаньяху просил, чтобы Украина выступила против резолюции, призывающей международный суд вынести заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. <…> Зеленский сказал, что хочет за это систему защиты от дальнобойных атак. <…> Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств <…> Зеленский не согласился голосовать», — пишет издание, ссылаясь на правительственные источники из Украины и Израиля. Сообщается, что между представителями стран состоялся телефонный разговор, в ходе которого и происходил обмен просьбами. В Израиле подчеркнули свое разочарование поведением Зеленского, ведь тот мог бы воздержаться от голосования, но в итоге Украина его проигнорировала в целом. В итоге в Генассамблее ООН одобрили соответствующую резолюцию. Ранее американский журнал National Interest сообщал, что Израиль опасается отправлять на Украину тактические системы противоракетной обороны. Это связано со страхом, что Россия может перехватить данные соответствующей технологии. Также в Генассамблее ООН приняли предложенную Украиной резолюцию, осуждающую на территории Крыма, по их словам, нарушения прав человека. Киев предложил данную резолюцию, чтобы вернуть Крым, сообщает РАПСИ. Страны Запада начали оказывать поддержку Украине в виде финансов и вооружения после начала спецоперации РФ на территории страны. По словам российского президента, цель СВО заключается в защите мирного населения Донбасса.