Utair снизила цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, Боинг 737-500, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково
Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов из Тюмени в Ханты-Мансийск Фото:

Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов по маршруту Тюмень (Тюменская область) — Ханты-Мансийск (ХМАО) — Тюмень с 14470 до 10630 рублей за одного пассажира. Информация об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

«Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 7 мая, обратно — 11 мая. Стоимость билета: 10630 рублей», — указано на официальном сайте авиакомпании Utair.

При этом, ранее перевозчик неоднократно поднимал цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск и в обратном направлении. Так, в феврале минимальная стоимость авиабилета по указанному маршруту формата «туда-обратно» составляла 14470 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Основными акционерами Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Указанные регионы неоднократно выделяли средства из бюджета, чтобы спасти перевозчика от возможного банкротства.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов по маршруту Тюмень (Тюменская область) — Ханты-Мансийск (ХМАО) — Тюмень с 14470 до 10630 рублей за одного пассажира. Информация об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. «Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 7 мая, обратно — 11 мая. Стоимость билета: 10630 рублей», — указано на официальном сайте авиакомпании Utair. При этом, ранее перевозчик неоднократно поднимал цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск и в обратном направлении. Так, в феврале минимальная стоимость авиабилета по указанному маршруту формата «туда-обратно» составляла 14470 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Основными акционерами Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Указанные регионы неоднократно выделяли средства из бюджета, чтобы спасти перевозчика от возможного банкротства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...