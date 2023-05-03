Utair снизила цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

03 мая 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов из Тюмени в Ханты-Мансийск Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов по маршруту Тюмень (Тюменская область) — Ханты-Мансийск (ХМАО) — Тюмень с 14470 до 10630 рублей за одного пассажира. Информация об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. «Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 7 мая, обратно — 11 мая. Стоимость билета: 10630 рублей», — указано на официальном сайте авиакомпании Utair. При этом, ранее перевозчик неоднократно поднимал цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск и в обратном направлении. Так, в феврале минимальная стоимость авиабилета по указанному маршруту формата «туда-обратно» составляла 14470 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Основными акционерами Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Указанные регионы неоднократно выделяли средства из бюджета, чтобы спасти перевозчика от возможного банкротства.

Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов по маршруту Тюмень (Тюменская область) — Ханты-Мансийск (ХМАО) — Тюмень с 14470 до 10630 рублей за одного пассажира. Информация об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. «Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 7 мая, обратно — 11 мая. Стоимость билета: 10630 рублей», — указано на официальном сайте авиакомпании Utair. При этом, ранее перевозчик неоднократно поднимал цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск и в обратном направлении. Так, в феврале минимальная стоимость авиабилета по указанному маршруту формата «туда-обратно» составляла 14470 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Основными акционерами Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Указанные регионы неоднократно выделяли средства из бюджета, чтобы спасти перевозчика от возможного банкротства.