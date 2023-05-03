Utair снизила цены на перелеты из Тюмени в ХМАО

Авиакомпания Utair снизила стоимость перелетов по маршруту Тюмень (Тюменская область) — Ханты-Мансийск (ХМАО) — Тюмень с 14470 до 10630 рублей за одного пассажира. Информация об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
«Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень, тариф „Минимум“. Туда: 7 мая, обратно — 11 мая. Стоимость билета: 10630 рублей», — указано на официальном сайте авиакомпании Utair.
При этом, ранее перевозчик неоднократно поднимал цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск и в обратном направлении. Так, в феврале минимальная стоимость авиабилета по указанному маршруту формата «туда-обратно» составляла 14470 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Основными акционерами Utair являются Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Указанные регионы неоднократно выделяли средства из бюджета, чтобы спасти перевозчика от возможного банкротства.
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