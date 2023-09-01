ВСУ станут запускать меньше дронов в ДНР

Армия России поразила пункт управления беспилотниками ВСУ
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил РФ «Юг» поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в Красногорске (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке», — заявил Вадим Астафьев, передает РИА Новости. Также начальник пресс-центра «южной» группировки сообщил об уничтожении пункта дислокации украинских войск в Курахово.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт управления украинскими БПЛА в районе Угледара, передает RT. Также сообщалось об уничтожении силами РФ опорного пункта ВСУ в районе Урожайного. Также ВС России ударили по двум пунктам временной дислокации украинских сил, пишет телеканал 360.

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Группировка Вооруженных сил РФ «Юг» поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в Красногорске (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке», — заявил Вадим Астафьев, передает РИА Новости. Также начальник пресс-центра «южной» группировки сообщил об уничтожении пункта дислокации украинских войск в Курахово. Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт управления украинскими БПЛА в районе Угледара, передает RT. Также сообщалось об уничтожении силами РФ опорного пункта ВСУ в районе Урожайного. Также ВС России ударили по двум пунктам временной дислокации украинских сил, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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