ВСУ станут запускать меньше дронов в ДНР

Группировка Вооруженных сил РФ «Юг» поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в Красногорске (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке», — заявил Вадим Астафьев, передает РИА Новости. Также начальник пресс-центра «южной» группировки сообщил об уничтожении пункта дислокации украинских войск в Курахово.
Ранее стало известно, что российские войска поразили пункт управления украинскими БПЛА в районе Угледара, передает RT. Также сообщалось об уничтожении силами РФ опорного пункта ВСУ в районе Урожайного. Также ВС России ударили по двум пунктам временной дислокации украинских сил, пишет телеканал 360.
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