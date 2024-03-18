Самолет югорской авиакомпании не смог вылететь с первого раза из ЯНАО в Тюмень

Самолет вернулся на старт из-за технической неисправности
В Тарко-Сале (ЯНАО) самолет югорской авиакомпании, следовавший до Тюмени, вернулся на старт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Aviaincident.
«После выруливания на исполнительный старт 16 марта командир воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки по технической причине. Самолет АН-24 выполнял авиарейс из Тарко-Сале в Тюмень», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не получен.
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