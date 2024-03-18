Самолет югорской авиакомпании не смог вылететь с первого раза из ЯНАО в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Курган, летное поле, аэродром, самолет, борт самолета
Самолет вернулся на старт из-за технической неисправности Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) самолет югорской авиакомпании, следовавший до Тюмени, вернулся на старт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Aviaincident.

«После выруливания на исполнительный старт 16 марта командир воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки по технической причине. Самолет АН-24 выполнял авиарейс из Тарко-Сале в Тюмень», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) самолет югорской авиакомпании, следовавший до Тюмени, вернулся на старт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Aviaincident. «После выруливания на исполнительный старт 16 марта командир воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки по технической причине. Самолет АН-24 выполнял авиарейс из Тарко-Сале в Тюмень», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент агентства обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...