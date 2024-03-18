Самолет югорской авиакомпании не смог вылететь с первого раза из ЯНАО в Тюмень

18 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Самолет вернулся на старт из-за технической неисправности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) самолет югорской авиакомпании, следовавший до Тюмени, вернулся на старт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Aviaincident. «После выруливания на исполнительный старт 16 марта командир воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки по технической причине. Самолет АН-24 выполнял авиарейс из Тарко-Сале в Тюмень», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент агентства обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) самолет югорской авиакомпании, следовавший до Тюмени, вернулся на старт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Aviaincident. «После выруливания на исполнительный старт 16 марта командир воздушного судна принял решение о возврате на место стоянки по технической причине. Самолет АН-24 выполнял авиарейс из Тарко-Сале в Тюмень», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Корреспондент агентства обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации новости ответ не получен.