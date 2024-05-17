Зеленский предположил, зачем ВС РФ идут на Харьков

Зеленский: российское наступление в Харьковской области — попытка ослабить ВСУ

17 мая 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Противостояние с РФ на харьковском направлении является «задачей Украины», считает Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Российское наступление в Харьковской области является попыткой ослабить силы ВСУ по всему фронту. С таким предположением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, противостояние с Россией на харьковском направлении является «задачей Украины». «Фактически вся Харьковская операция сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту», — сказал Владимир Зеленский. Он опубликовал заявление в своем telegram-канале. По его словам, «задачей Украины» в данный момент является попытка сорвать российское наступление под Харьковом. Кроме того, Зеленский считает, что подобное наступление ВС РФ является попыткой показать всему миру, что Россия определяет ход конфликта на поле боя. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой говорил, что Украина теряет главное звено обороны Харькова. Между тем ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, а Минобороны отчиталось о взятии 12 населенных пунктов на направлении за неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское наступление в Харьковской области является попыткой ослабить силы ВСУ по всему фронту. С таким предположением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, противостояние с Россией на харьковском направлении является «задачей Украины». «Фактически вся Харьковская операция сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту», — сказал Владимир Зеленский. Он опубликовал заявление в своем telegram-канале. По его словам, «задачей Украины» в данный момент является попытка сорвать российское наступление под Харьковом. Кроме того, Зеленский считает, что подобное наступление ВС РФ является попыткой показать всему миру, что Россия определяет ход конфликта на поле боя. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой говорил, что Украина теряет главное звено обороны Харькова. Между тем ВС РФ освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области, а Минобороны отчиталось о взятии 12 населенных пунктов на направлении за неделю.