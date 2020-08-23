В понедельник гуляем по Нью-Йорку и вспоминаем Довлатова

24 августа, в понедельник, мы будем радоваться: новому альбому одной из лучших групп современности, новому анимационному фильму Disney, концерту известной украинской группы, наследию великого писателя и прогулке по крупнейшему парку в мире. Всё это в деталях — в новой подборке рекомендаций URA.RU. Время — уральское (+2 к Москве).
Что сделать утром?
Порадоваться новой неделе и новому альбому The Killers, который с нетерпением ждали все фанаты целых три года.
Что сделать днем?
Вспомнить великого писателя. Сегодня, 24 августа, исполняется ровно 30 лет со дня смерти Сергея Довлатова. Предлагаем вам познакомиться с
Не важно какая погода за окном, сегодня мы предлагаем вам отправиться на
Что сделать вечером?
Обратить внимание на еще одну громкую и невероятно милую премьеру — компания Disney выпустила очередную изобилующую компьютерной графикой экранизацию детской книги про животных, на этот раз — романа американской писательницы Кэтрин Эпплгейт.
Если первый рабочий день затянулся — это еще не повод расстраиваться, ведь у вас есть отличная возможность побывать на
План на 25 августа мы опубликуем через сутки. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в