В понедельник гуляем по Нью-Йорку и вспоминаем Довлатова

Центральный парк — самое популярное место для прогулок в Нью-Йорке. Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

24 августа, в понедельник, мы будем радоваться: новому альбому одной из лучших групп современности, новому анимационному фильму Disney, концерту известной украинской группы, наследию великого писателя и прогулке по крупнейшему парку в мире. Всё это в деталях — в новой подборке рекомендаций URA.RU. Время — уральское (+2 к Москве).

Что сделать утром?

Порадоваться новой неделе и новому альбому The Killers, который с нетерпением ждали все фанаты целых три года. Альбом «Imploding The Mirage» должен был выйти еще 29 мая, однако релиз был отложен из-за пандемии коронавируса. «Imploding The Mirage» — шестой студийный альбом одной из важнейших команд 2000х и первым альбомом коллектива, записанным без гитариста Дэйва Кенинга.

Что сделать днем?

Вспомнить великого писателя. Сегодня, 24 августа, исполняется ровно 30 лет со дня смерти Сергея Довлатова. Предлагаем вам познакомиться с подборкой 10 интересных цитат из его произведений: о любви, людях и творчестве.

Не важно какая погода за окном, сегодня мы предлагаем вам отправиться на онлайн-прогулку по солнечному и самому знаменитому Центральному парку Нью-Йорка . Один из крупнейших в США и мире парков, раскинувшийся в самом центре Нью-Йорка, предлагает пройти по его тропинкам с помощью виртуального тура, послушать об истории парка, его наполнении и значении.

Что сделать вечером?

Обратить внимание на еще одну громкую и невероятно милую премьеру — компания Disney выпустила очередную изобилующую компьютерной графикой экранизацию детской книги про животных, на этот раз — романа американской писательницы Кэтрин Эпплгейт. «Айван, единственный и неповторимый» рассказывает про цирковую гориллу по кличке Айван, которая выросла в неволе, но мечтает вернуться в дикую природу.

Если первый рабочий день затянулся — это еще не повод расстраиваться, ведь у вас есть отличная возможность побывать на онлайн-концерте одной из лучших украинских групп — «Океан Эльзы» . Трансляция начнется в 01:00 и будет посвящена Дню Независимости Украины.