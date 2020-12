Топ-12 лучших песен для встречи Нового года

Иосиф Пригожин советует не отказываться от новогодних композицией, ставших классикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бессмертная музыкальная классика поможет создать новогоднее настроение в любой ситуации, даже в конце такого непростого года, как 2020, уверены продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. В разговоре с URA.RU они перечислили песни, которые обязательно послушают в этот Новый год. А вот музыкальные критики считают, что необходимо расширять кругозор и уделить внимание новой музыке. Вместе с Пригожиным, Дробышем и другими экспертами URA.RU составило плейлист для идеального Нового года.

1. Jingle bells

Известная на весь мир «Jingle bells» (с англ. — «Колокольчики») — первая в списке новогодних песен Пригожина. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», — объяснил URA.RU продюсер. Несмотря на то, что эта песня была написана американским композитором и является своего рода рождественским гимном в США, вряд ли найдется россиянин, который никогда не слышал ее в канун Нового года. На сегодняшний день она стала настолько популярной, что ее неоднократно перепевали музыканты различных жанров.

А для тех, кто, как им кажется, уже слышал все версии песни, основатель музыкального youtube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует ознакомиться с кавером группы Austrian Death Machine: «Это типичный рождественский гимн, но в брутальной интерпретации. Отлично подходит для затравочки — взбодриться, так сказать!»

«В лесу родилась елочка» — одна из любимых композиций Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2. «В лесу родилась елочка»

«В лесу родилась елочка» — одна из самых популярных русских детских рождественских песен, ставшая в СССР новогодней. Особое место в праздничном плейлисте она занимает у многих, в том числе у Пригожина. «Других подобных новых песен я не знаю», — поделился он. Эта же песня — на первом месте в списке Виктора Дробыша. «Она произвела на меня сильнейшеее впечатление в детстве», — объяснил URA.RU композитор.

3. Детский хор ЦДЖ — «Приходите в лес на елку»

Для тех, кому «В лесу родилась елочка» поднадоела, автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует познакомиться с композицией «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников — знаменитого советского коллектива — звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», — поделился эксперт.

«Happy New Year» и «Last Christmas» можно услышать на каждом новогоднем мероприятии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

4. ABBA — Happy New Year

«Happy New Year» (с англ.—«Счастливого Нового года») — песня шведской группы ABBA 1980 года, которую часто можно услышать в канун Нового года. Вопреки многим популярным новогодним песням, в которых речь идет о веселых празднествах и семейном счастье, в этой композиции поднимаются достаточно грустные темы, в том числе — тема разочарования от жизни. Однако, как нередко отмечали сами музыканты, это песня о том, как важно позитивно смотреть в будущее. Эта композиция также занимает особое место в сердцах Пригожина и Дробыша, признались они URA.RU.

5. Wham! — Last Christmas

Песня британского поп-дуэта Wham! «Last Christmas» (с англ. — «На прошлое Рождество») была выпущена в 1984 году. Ее написал певец Джордж Майкл — на тот момент участник дуэта, а позже — один из самых успешных поп-певцов и обладатель двух премий «Грэмми». Песня исполняется от лица молодого человека, который тоскует из-за расставания с девушкой. Несмотря на то, что песня достаточно печальна, Виктор Дробыш ее особенно ценит. «С ней связаны яркие воспоминания из моей взрослой жизни», — объяснил он.

6. Валерия — Merry Christmas To The World

Песня «Merry Christmas To The World» (с англ. — «Счастливого рождества всему миру») певицы Валерии, супруги Иосифа Пригожина, стала саундтреком к телефильму культового английского режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand», который вышел на экраны в 1998 году. «Это невероятная, шикарная и волшебная композиция», — считает Пригожин и советует каждому послушать ее в канун Нового года и Рождества.

«Потолок ледяной» наизусть знают даже дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

7. Эдуард Хиль — «Зима»

Народный артист РСФСР Эдуард Хиль познакомил всех с песней «Зима» еще в 1970 году. Известные строки «Потолок ледяной, дверь скрипучая…» и по сей день известны каждому россиянину еще с детского сада. Как объяснил URA.RU музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, секрет популярности песни кроется не только в ее тематике, но и в необычном построении. «В песне есть определенная режиссерская постановка — она с развитием. Композиция интересна тем, что она неровная и содержит в себе определенную загадку, которая раскрывается к концу припева и уносит в танец», — рассказал эксперт.

8. Людмила Гурченко — «Пять минут» (DJ Groove remix)

Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» принесла всесоюзную славу будущему классику советского кинематографа Эльдару Рязанову и сделала звездой экрана юную Людмилу Гурченко. Кинофильм по-прежнему находится в списке самых популярных новогодних картин, а песня «Пять минут», написанная специально для финальной сцены, стала своего родом гимном Нового года. Однако критик Рудченко советует ознакомиться с ремиксом этой песни, который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). По его мнению, эта версия более зажигательная, танцевальная и отлично подойдет для новогодней дискотеки.

9. Queen — Thank God It’s Christmas

Композиция английской рок-группы Queen «Thank God It’s Christmas» была выпущена под конец 1984 года на Рождество. Песня напоминает о том, что все трудности остались позади — мы на пороге Нового года и Рождества, которые, слава богу, уже почти наступили. «Песня была выпущена отдельным синглом, и Фредди Меркьюри, вокалист группы, исполняет ее просто невероятно. Композиция известна немногим, но я советую с ней ознакомиться», — поделился с URA.RU музыкальный критик Евгений Бабичев.

Без «Новогодней» песни группы «Дискотека авария» не обойдется ни один праздник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

10. Дискотека авария — «Новогодняя»

«Новогодняя» песня принесла группе «Дискотека авария» всенародную популярность. Как ни странно, зимой 1999 года, когда был издан сингл, песня не вызвала особого ажиотажа. Все изменилось в 2000 году, и по сей день композиция неофициально является девизом Нового года. По мнению Рудченко, песня стала народным новогодним хитом, без которого не обходится ни одно торжество. С этим же согласился Бабичев: «Группе „Дискотека авария“ удалось создать песню, которая из года в год в канун Нового года будет у всех на устах».

11. Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Наталья Защипина и вокальный ансамбль «Улыбка» — «Новогодние куплеты»

«Новогодние куплеты» — невероятно добрая и волшебная песня 60-х годов в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, Заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка». «В этой смешной композиции Папанов и Вицин поют о том, как надо готовиться к приходу друзей и встрече Нового года», — вспомнил Бояринов.

12. Верка Сердючка (Андрей Данилко) — «Елки»

Ради новогодней песни «Елки» украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, переиздал альбом «Чита Дрита» в 2004 году. Как подметил музыкальный критик Евгений Бабичев, песни Верки Сердючки — это всегда праздник, поэтому без ее песен не обходится практически ни одно застолье. «Конечно, музыкальному критику стоило бы, наверно, стремиться к чему-то более высокому и талантливому в плане музыки. Но от Верки Сердючки всегда исходит позитив, а 2020-й год был очень непростой, поэтому она удачно впишется в новогодний плейлист», — объяснил Бабичев.

Слушайте Ёлки — Верка Сердючка на Яндекс.Музыке