Романтичный плейлист от Guссi и главные кинопремьеры февраля

Чтобы самые романтичные выходные года стали незабываемыми, URA.RU собрало для вас только самые интересные и полезные занятия, с которыми будет не скучно остаться дома вместе со своей второй половинкой и приятно провести время под пледом с чашкой какао. А что для вашей пары интереснее — книжный фестиваль, компьютерные игры или хорошее кино — выбирайте сами из нашей новой Афиши!
7. Добавьте в свой плейлист романтичную музыку
Guссi выпустил плейлист ко Дню святого Валентина. «Gucci Love, Love & Love» можно
6. Учитесь интересно вместе с детьми
Политехнический музей 14 февраля запустит весенний семестр «Университета детей». Благодаря онлайн-формату присоединиться к нему смогут дети из любого региона России. Учащиеся познакомятся с философией, химией, антропологией и многим другим с помощью настоящих ученых. Абонементы на занятия можно купить уже сейчас на
5. Пополните свою онлайн-библиотеку
Российская просветительская программа «Всенаука» опубликовала в сети 40 книг главных популяризаторов науки, включая Ричарда Докинза, Стивена Хокинга, Стивена Пинкера и других. Эти труды можно
4. Познакомьтесь с новой отечественной комедией
Вышел трейлер новой фантастической комедии «
3. Поиграйте в любимую игру бесплатно
Игровая студия Ubisoft объявила о раздаче первого эпизода из серии Assassin’s Creed Chronicles о Китае для ПК. Акция завершится в следующий вторник, 16 февраля, в 19:00 по местному времени. AC Chronicles: China посвящена последней представительнице китайского братства ассасинов и ученице Эцио Аудиторе по имени Шао Цзюнь. Сюжет игры разворачивается в 1526 году в Китае.
2. Развлекитесь на концерте популярной группы
13 февраля пост-рокеры Mogwai
1. Посмотрите новый сериал по старой истории
В феврале исполняется тридцать лет с выхода «Молчания ягнят» в широкий американский прокат, а значит самое время пересмотреть легендарный фильм и начать смотреть новый сериал «
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