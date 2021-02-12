Романтичный плейлист от Guссi и главные кинопремьеры февраля

В День всех влюбленных насладимся подборкой романтичной музыки и несколькими громкими премьерами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Чтобы самые романтичные выходные года стали незабываемыми, URA.RU собрало для вас только самые интересные и полезные занятия, с которыми будет не скучно остаться дома вместе со своей второй половинкой и приятно провести время под пледом с чашкой какао. А что для вашей пары интереснее — книжный фестиваль, компьютерные игры или хорошее кино — выбирайте сами из нашей новой Афиши!

7. Добавьте в свой плейлист романтичную музыку

Guссi выпустил плейлист ко Дню святого Валентина. «Gucci Love, Love & Love» можно послушать на Apple Music и Spotify. В плейлист вошло 11 треков, посвященных любви. Наслаждаться романтичными композициями можно на протяжении 43 минут. Песни для плейлиста выбирал фотограф Брэд Элтерман, известный по работе с культовыми знаменитостями. В его объектив попали Боб Дилан, Джон Траволта, Мадонна, Дэвид Боуи и многие другие.

6. Учитесь интересно вместе с детьми

Политехнический музей 14 февраля запустит весенний семестр «Университета детей». Благодаря онлайн-формату присоединиться к нему смогут дети из любого региона России. Учащиеся познакомятся с философией, химией, антропологией и многим другим с помощью настоящих ученых. Абонементы на занятия можно купить уже сейчас на сайте Политеха.

5. Пополните свою онлайн-библиотеку

Российская просветительская программа «Всенаука» опубликовала в сети 40 книг главных популяризаторов науки, включая Ричарда Докинза, Стивена Хокинга, Стивена Пинкера и других. Эти труды можно скачать бесплатно и совершенно легально. Всего волонтеры выложили в открытый доступ 40 важных книг о науке.

4. Познакомьтесь с новой отечественной комедией

Вышел трейлер новой фантастической комедии « Пара из будущего », которая выйдет в кинотеатрах 4 марта. Фильм расскажет о семейной паре, решившей развестись после 20 лет брака. Их останавливает только высокая цена развода в 2040 году. Во время очередного скандала они случайно попадают в 2020 год — именно тогда главные герои решили пожениться. Режиссером фильма стал Алексей Нужный. Главные роли исполнили Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

3. Поиграйте в любимую игру бесплатно

Игровая студия Ubisoft объявила о раздаче первого эпизода из серии Assassin’s Creed Chronicles о Китае для ПК. Акция завершится в следующий вторник, 16 февраля, в 19:00 по местному времени. AC Chronicles: China посвящена последней представительнице китайского братства ассасинов и ученице Эцио Аудиторе по имени Шао Цзюнь. Сюжет игры разворачивается в 1526 году в Китае.

2. Развлекитесь на концерте популярной группы

13 февраля пост-рокеры Mogwai представят запись своего концерта, прошедшего в театре Трамвэй в Глазго. Билеты от 15 фунтов стерлингов. Начало в 23:00.

1. Посмотрите новый сериал по старой истории

В феврале исполняется тридцать лет с выхода «Молчания ягнят» в широкий американский прокат, а значит самое время пересмотреть легендарный фильм и начать смотреть новый сериал « Кларисса » — сиквел, рассказывающий о жизни агента ФБР Клариссы Старлинг спустя несколько лет после встречи с Ганнибалом Лектером. Первые серии уже доступны.