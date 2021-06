Злобные твиты про звезд и новый сериал про котиков

15 июня состоится премьера нового анимационного сериала о котятах. Автором идеи выступает Олег Рой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В середине короткой рабочей недели нас ждет целый список увлекательных и познавательных событий, заняться которыми можно в любое удобное время и в любом месте. Просто перейдите по активным ссылкам и выберете своё занятие из новой Афиши URA.RU на среду, 16 июня.

Что сделать утром

Как на счет милейшей премьеры прямо с утра? С 15 июня на онлайн-каналах IVI и Okko стартует анимационный проект про котиков-супергероев. Они, как и положено, обладают супер-силой и применяют ее, чтобы спасти мир от супер-злодеев. Продюсером сериала выступает популярный писатель и сценарист Олег Рой. Смотрим первые серии и заряжаемся позитивом на весь день:

Что сделать днем

За обедом послушаем классику рока. Шотландско-американская группа Garbage выпустила седьмой альбом под названием «No Gods No Masters». В него вошли 2 пластинки с 19 треками. Песни затрагивают социальные и политические темы: протесты по всему миру, глобальное потепление, сексизм, Black Lives Matter.

Днем также предлагаем вам познакомиться с увлекательным подкастом Муниципального объединения библиотек «Шёпоты и книги». Там можно послушать обсуждение популярных книг, новинок рынка, литературных новостей и отрывки произведений.

Что сделать вечером

Вечером предлагаем оценить новый проект с отечественными звездами кино. На ютуб вышло шоу «Бэд Комментс» — аналогия голливудской рубрики «Bad Tweets» шоу Джимми Киммела. В коротком видео звезды зачитывают смешные, нелепые и отрицательные комментарии о своей работе или проектах, в которых они принимали участие — первой гостьей стала российская актриса Варвара Шмыкова.

А в 19:00 по Москве состоится презентация Nintendo Direct. Ожидаются показы новых игр — The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и других проектов, включая Bayonetta 3 и Shin Megami Tensei V. Мероприятие пройдёт на Twitch-канале Nintendo.