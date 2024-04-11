Мишустин представил стратегию по замещению импортных лекарств

В России разработана новая стратегия, которая поможет бизнесу производить больше лекарств, благодаря чему их доля на отечественном фармрынке к 2030 году должна составить более 70%. По мнению экономиста Константина Ордова, это положительно скажется как на экономике, так и на здоровье россиян, для которых власти смогут заменить запрещенные к ввозу из-за санкций лекарства. Так он прокомментировал URA.RU повестку заседания правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Премьер начал заседание 11 апреля с доклада о ситуации в регионах, пострадавших от наводнения. Из-за паводка в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Центральном федеральном округах введен режим повышенной готовности, а Оренбургской, Курганской и Тюменской областях объявлена чрезвычайная ситуация. С последствиями стихии, как отметил Мишустин, сейчас борется правительственная комиссия, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
«Самое главное — это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. И здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — поставил задачу Мишустин.
В дальнейшем, глава кабмина озвучил меры по расширению программы материнского капитала, в части его использования для реконструкции и ремонта таунхаусов (домов блокированной застройки — прим. ред.), а также — заботе о лекарственном обеспечении россиян. Правительством разработана стратегия фармацевтической промышленности до 2030 года, целью которой является расширение доли отечественных препаратов на рынке до 70%.
«О важности достаточного обеспечения ими системы здравоохранения мы подробно говорили в ходе отчета правительства в Государственной Думе, ведь от этого зависит своевременность и эффективность медицинской помощи. Надо сделать так, чтобы граждане получали качественное лечение», — подчеркнул Мишустин.
Это заявление премьера назвал главной темой повестки доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. Собеседник агентства считает эти меры шагом на пути к «лекарственному суверенитету страны», что особенно важно по причине введенных в отношении России санкций, из-за которых сократился перечень поставляемых препаратов.
«Страна не может считаться суверенной без собственной фармацевтической отрасли. В этой связи, с 2020 года [период пандемии и год назначения Мишустина премьером — прим. URA.RU] развитие фармацевтики — одна из приоритетных задач правительства. Стратегия призвана, во-первых, стимулировать бизнес вкладывать средства в разработку необходимых лекарств, во-вторых, позволит расширить финансирование аналогичных исследовательских программ самим государством, привлечет новые средства в развитие собственной науки», — пояснил Ордов.
В настоящее время, отметил экономист, правительство решает задачи, как по производству в стране лекарств-дженериков (формулы которых известны, но требуют отдельных мощностей для их производства), так и собственных уникальных разработок. На эти цели, заявил эксперт, в бюджете будут заложены средства на субсидии и гранты, а в налоговом кодексе — фискальные послабления для российских фармацевтов. Шестилетний срок достаточно сжатый, однако, отметил доктор экономических наук, доля российских препаратов по заявлениям Росздравнадзора практически достигла данной отметки в 70%. Поэтому меры правительства, по мнению Ордова, направлены на достижение лекарственного разнообразия препаратов для всех ценовых категорий и большинства форм заболеваний.
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