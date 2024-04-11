Мишустин представил стратегию по замещению импортных лекарств

Новая правительственная программа направлена и на повышение разнообразия препаратов

11 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Мишустин, чтобы исполнить поручения президента, поставил перед правительством ряд важных задач Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России разработана новая стратегия, которая поможет бизнесу производить больше лекарств, благодаря чему их доля на отечественном фармрынке к 2030 году должна составить более 70%. По мнению экономиста Константина Ордова, это положительно скажется как на экономике, так и на здоровье россиян, для которых власти смогут заменить запрещенные к ввозу из-за санкций лекарства. Так он прокомментировал URA.RU повестку заседания правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Премьер начал заседание 11 апреля с доклада о ситуации в регионах, пострадавших от наводнения. Из-за паводка в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Центральном федеральном округах введен режим повышенной готовности, а Оренбургской, Курганской и Тюменской областях объявлена чрезвычайная ситуация. С последствиями стихии, как отметил Мишустин, сейчас борется правительственная комиссия, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина. На фото — процесс производства отечественных препаратов в городе Курган. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU «Самое главное — это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. И здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — поставил задачу Мишустин. В дальнейшем, глава кабмина озвучил меры по расширению программы материнского капитала, в части его использования для реконструкции и ремонта таунхаусов (домов блокированной застройки — прим. ред.), а также — заботе о лекарственном обеспечении россиян. Правительством разработана стратегия фармацевтической промышленности до 2030 года, целью которой является расширение доли отечественных препаратов на рынке до 70%. «О важности достаточного обеспечения ими системы здравоохранения мы подробно говорили в ходе отчета правительства в Государственной Думе, ведь от этого зависит своевременность и эффективность медицинской помощи. Надо сделать так, чтобы граждане получали качественное лечение», — подчеркнул Мишустин. Новость по теме Правительство разрешило тратить маткапитал на ремонт домов Это заявление премьера назвал главной темой повестки доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. Собеседник агентства считает эти меры шагом на пути к «лекарственному суверенитету страны», что особенно важно по причине введенных в отношении России санкций, из-за которых сократился перечень поставляемых препаратов. «Страна не может считаться суверенной без собственной фармацевтической отрасли. В этой связи, с 2020 года [период пандемии и год назначения Мишустина премьером — прим. URA.RU] развитие фармацевтики — одна из приоритетных задач правительства. Стратегия призвана, во-первых, стимулировать бизнес вкладывать средства в разработку необходимых лекарств, во-вторых, позволит расширить финансирование аналогичных исследовательских программ самим государством, привлечет новые средства в развитие собственной науки», — пояснил Ордов. В настоящее время, отметил экономист, правительство решает задачи, как по производству в стране лекарств-дженериков (формулы которых известны, но требуют отдельных мощностей для их производства), так и собственных уникальных разработок. На эти цели, заявил эксперт, в бюджете будут заложены средства на субсидии и гранты, а в налоговом кодексе — фискальные послабления для российских фармацевтов. Шестилетний срок достаточно сжатый, однако, отметил доктор экономических наук, доля российских препаратов по заявлениям Росздравнадзора практически достигла данной отметки в 70%. Поэтому меры правительства, по мнению Ордова, направлены на достижение лекарственного разнообразия препаратов для всех ценовых категорий и большинства форм заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разработана новая стратегия, которая поможет бизнесу производить больше лекарств, благодаря чему их доля на отечественном фармрынке к 2030 году должна составить более 70%. По мнению экономиста Константина Ордова, это положительно скажется как на экономике, так и на здоровье россиян, для которых власти смогут заменить запрещенные к ввозу из-за санкций лекарства. Так он прокомментировал URA.RU повестку заседания правительства под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Премьер начал заседание 11 апреля с доклада о ситуации в регионах, пострадавших от наводнения. Из-за паводка в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Центральном федеральном округах введен режим повышенной готовности, а Оренбургской, Курганской и Тюменской областях объявлена чрезвычайная ситуация. С последствиями стихии, как отметил Мишустин, сейчас борется правительственная комиссия, созданная по распоряжению президента РФ Владимира Путина. «Самое главное — это безопасность наших граждан, обеспечение их всем, что необходимо. И здесь, конечно, очень важно в кратчайшие сроки организовать работы по восстановлению надежного энергоснабжения и возобновлению транспортного сообщения», — поставил задачу Мишустин. В дальнейшем, глава кабмина озвучил меры по расширению программы материнского капитала, в части его использования для реконструкции и ремонта таунхаусов (домов блокированной застройки — прим. ред.), а также — заботе о лекарственном обеспечении россиян. Правительством разработана стратегия фармацевтической промышленности до 2030 года, целью которой является расширение доли отечественных препаратов на рынке до 70%. Это заявление премьера назвал главной темой повестки доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. Собеседник агентства считает эти меры шагом на пути к «лекарственному суверенитету страны», что особенно важно по причине введенных в отношении России санкций, из-за которых сократился перечень поставляемых препаратов. «Страна не может считаться суверенной без собственной фармацевтической отрасли. В этой связи, с 2020 года [период пандемии и год назначения Мишустина премьером — прим. URA.RU] развитие фармацевтики — одна из приоритетных задач правительства. Стратегия призвана, во-первых, стимулировать бизнес вкладывать средства в разработку необходимых лекарств, во-вторых, позволит расширить финансирование аналогичных исследовательских программ самим государством, привлечет новые средства в развитие собственной науки», — пояснил Ордов. В настоящее время, отметил экономист, правительство решает задачи, как по производству в стране лекарств-дженериков (формулы которых известны, но требуют отдельных мощностей для их производства), так и собственных уникальных разработок. На эти цели, заявил эксперт, в бюджете будут заложены средства на субсидии и гранты, а в налоговом кодексе — фискальные послабления для российских фармацевтов. Шестилетний срок достаточно сжатый, однако, отметил доктор экономических наук, доля российских препаратов по заявлениям Росздравнадзора практически достигла данной отметки в 70%. Поэтому меры правительства, по мнению Ордова, направлены на достижение лекарственного разнообразия препаратов для всех ценовых категорий и большинства форм заболеваний.