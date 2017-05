Звезда «Евровидения» приедет в Пермь на День города

15:30 15 мая 2017 0

Хедлайнером празднования Дня города в Перми станет певец Сергей Лазарев Фото: Википедия

Хедлайнером празднования Дня города в Перми станет певец Сергей Лазарев. Больше никаких подробностей о программе праздника не сообщается.

О том, что Сергей Лазарев выйдет на сцену в Перми 12 июня, стало известно из расписания концертов, вывешенного на официальном сайте певца. Источник в мэрии подтвердил, что артист выступит на праздновании Дня города. В пресс-службе горадминистрации пока не раскрывают подробной программы 294-летия Перми, однако уже известно, сколько городские власти готовы потратить на техническую часть праздника. Согласно сайту госзакупок, сцена, ее монтаж и демонтаж обойдется бюджету в 512 тысяч, звуковое оборудование — в 433 тысячи, световое оборудование — в 345 тысяч.

Сергей Лазарев — участник конкурса «Евровидение-2016». Он представлял Россию с песней You Are the Only One и занял третье место.