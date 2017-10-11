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Вот главное к этому часу:
Заработал сайт «Лидеры России», через который можно подать заявку на всероссийский конкурс управленцев. Победителей ждет власть.
Су-24 в Сирии разбился из-за экс-министра Сердюкова. В армии острый дефицит тех, кто занимается обслуживанием военной техники. У нас новая версия катастрофы.
Лоббисты начали активно выступать за смену премьер-министра страны. СМИ назвали кандидатов на замену Медведева после президентских выборов. А в том, что Путин снова станет главой государства, сомнений не возникает.
Налоги на недвижимость снова выросли. Кампания по уплате налогов завершится 1 декабря. А пока отвечаем на пять наивных вопросов об имущественных сборах.
В Екатеринбурге запретили выпуск майонеза. Вместе с ним уйдет эпоха. «Провансаль» пострадал из-за выбросов на производстве мыла.
Создатель сериала «Спящие»: «Либералы думают, что я продался власти». Как политический триллер про Майдан появился на «Первом» и почему о нем говорят все.