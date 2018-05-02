На одной из автобусных остановок Тюмени к 9 мая появился баннер с портретом бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. В соцсетях жители города спорят о его советского вождя в истории и допустимости его изображений в публичных местах.
«Редкий момент, когда стыдно за родной город», — написала в Facebook Екатерина Загуменная, выкладывая на свой странице фотографию остановки с портретом Сталина. «Вот ведь какая зараза неистребимая!» — возмущаются комментаторы. — Жесть. В Екатеринбурге тоже ведь начали вывешивать… дожили». Однако ряд пользователей выступила в защиту «вождя народов».
К слову, спорщики вспомнили, что ранее подобные инциденты происходили главным образом в Свердловской области. В частности, на Среднем Урале периодически к 9 мая различные активисты пытаются организовать «сталинобусы», Автобусы с портретами генсека на бортах бесплатно развозят участников праздничных мероприятий, вызывая при этом возмущение различных общественников и бурные дискуссия в соцсетях.