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02 мая 2018
12:40  02 мая 2018 3

Уральцы пришли в ярость от «сталинской» остановки. «Вот ведь зараза неистребимая». ФОТО

Парад победы в Севастополе. Крым, сталин, звезда
Роль бывшего главы СССР в истории не дает покоя потомкамФото: Михаил Курков © URA.RU

На одной из автобусных остановок Тюмени к 9 мая появился баннер с портретом бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. В соцсетях жители города спорят о его советского вождя в истории и допустимости его изображений в публичных местах.

«Редкий момент, когда стыдно за родной город», — написала в Facebook Екатерина Загуменная, выкладывая на свой странице фотографию остановки с портретом Сталина. «Вот ведь какая зараза неистребимая!» — возмущаются комментаторы. — Жесть. В Екатеринбурге тоже ведь начали вывешивать… дожили». Однако ряд пользователей выступила в защиту «вождя народов».

К слову, спорщики вспомнили, что ранее подобные инциденты происходили главным образом в Свердловской области. В частности, на Среднем Урале периодически к 9 мая различные активисты пытаются организовать «сталинобусы», Автобусы с портретами генсека на бортах бесплатно развозят участников праздничных мероприятий, вызывая при этом возмущение различных общественников и бурные дискуссия в соцсетях.

Фото: с личной страницы Екатерины Загуменной в Facebook

Игорь Чукреев
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