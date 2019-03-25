Судьба 30-миллиардного долга Utair решится через две недели

UTair просит списать 31,4 млрд рублей долгов по кредиту Фото: архив авиакомпании «ЮТэйр»

Банки-кредиторы авиакомпании UTair чрез две недели представят общую позицию по вопросу списания перевозчику задолженности в 31,4 млрд рублей. Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Банки-кредиторы будут рассматривать эти предложения и вернутся с консолидированной позицией через две недели», — пояснил источник агентства. По его словам, кредиторы не касались темы банкротства Utair. Он уточнил, что просьба перевозчика связана с тем, что компания не в состоянии обслуживать больший размер заложенности.

Ранее Utair попросила списать ей 12-летний кредит на 23,7 млрд рублей и половину семилетнего — 7,7 млрд рублей. При этом общая задолженность автоперевозчика составляет 74,7 млрд рублей.

Utair — четвертый по величине авиаперевозчик в России после группы «Аэрофлот», S7 Group и «Уральских авиалиний». В 2015 году Utair была близка к банкротству. Тогда все долги преобразовали в два синдицированных кредита — на 18,9 млрд рублей — позже был снижен до 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году, а также на 23,7 млрд рублей, который необходимо погасить в 2027 году. Кроме того, компания взяла в Сбербанке кредит на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.