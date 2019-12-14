Forbes включил в число героев года Грефа, Прохорова, Ротенберга и уральского миллиардера

На премию престижного издания претендует целый ряд известных бизнесменов Фото: StockSnap/pixabay.com

Миллиардер из Челябинской области, основатель торговой сети «Красное& Белое» Сергей Студенников может стать одним из обладателей премии «Герои года» по версии авторитетного делового журнала Forbes. Также в списке номинантов на получение данной премии значится большое количество влиятельных российских бизнесменов.

Студенников претендует на получении премии Forbes в номинации «Продавец года». «После слияния сети „Красное & Белое“ с „Дикси“ и „Бристолем“ получил 49% в объединенной компании», — мотивирует издание его присутствие в тройке номинантов.

Главным конкурентом уральца в борьбе за премию является близкий к Кремлю миллиардер Аркадий Ротенберг. «За 75 миллиардов рублей продал крупнейшего подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж», — описывает Forbes крупную продажу, осуществленную олигархом в нынешнем году.

За звание «Бизнесмена года» по версии журнала борются экс-кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров и вторая российская женщина-миллиардер Татьяна Бакальчук (пока она весьма уверенно обходит своего более именитого оппонента). А на статус «Трансформации года» претендует Сбербанк России, который, по мнению журналистов Forbes, сильно преобразился в 2019 году под руководством Германа Грефа и его команды.