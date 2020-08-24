Из Москвы в Лондон летать втрое дешевле, чем по ХМАО. Общественники бунтуют против цен Utair

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр
Перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск дороже, чем из Москвы в Лондон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественная плата ХМАО недовольна ценовой политикой авиакомпании Utair, частичными владельцами которой являются окружные власти. Об этом URA.RU сообщил источник в общественной палате ХМАО.

По словам собеседника, особенное недовольство вызывает тот факт, что перелеты по ХМАО в разы дороже, чем по другим направлениям. «Из Нижневартовска в Ханты-Мансийск (расстояние — 500 км) слетать стоит 6 тысяч 600 рублей, а из Москвы в Лондон (расстояние — почти 3 тысячи км) — от 2 тысяч 200 рублей. Это никуда не годится», — резюмирует инсайдер.

Массовые недовольства общественников также подтвердил член палаты Сергей Дмитриев: «По пассажирским перевозкам Utair одна из самых дорогих авиакомпаний, а логика ее ценообразования вызывает очень много вопросов». На вопрос о ценовой политике Utair корреспонденту URA.RU не удалось получить комментарий ни у правительства ХМАО, ни у пресс-службы авиакомпании. Были отправлены официальные запросы.

Ранее URA.RU писало, что правительства ХМАО и Тюменской области являются акционерами Utair и неоднократно выделяли дополнительные средства из бюджета, чтобы спасать компанию от возможного банкротства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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