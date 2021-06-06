Девятилетний мальчик из Челябинской области, который пропал в лесу под Североуральском (Свердловская область), найден живым. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
«Он [ребенок] обнаружен живым в лесном массиве. Сейчас он доставляется в следственный отдел по городу Североуральск СКР по Свердловской области для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки. <…> В ходе проверки будет проведено медосвидетельствование найденного ребенка», — сообщили в ведомстве 6 июня.
Как уточнили представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ребенка несколько дней искали сотрудники полиции, спасатели и добровольцы. «Широкомасштабная операция с участием сотрудников МВД, МЧС и волонтеров по поиску пропавшего в тайге мальчика завершена. Одна из поисковых групп нашла его, мальчик жив и здоров, может самостоятельно передвигаться», — сказал Горелых URA.RU. Сейчас спасатели ожидают прибытие вертолета, чтобы доставить ребенка в больницу для осмотра.
Мальчик потерялся в лесу 4 июня во время спуска с горы в районе базы «Крив» под Североуральском. Вместе с отцом и и незарегистрированной туристической группой ребенок совершал подъем на Уральский хребет.
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