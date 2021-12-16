Москва выделит Тюменской области более 33 млрд рублей

16 декабря 2021 в 14:09 Размер текста - 17 +

Бюджет Тюменской области на 2022 год принят с дефицитом в 37 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Более 33 млрд рублей получит Тюменская область из федерального бюджета в течение трех ближайших лет. Об этом в своем блоге в Instagram сообщил депутат Госдумы Иван Квитка, отчитавшись о встрече с тюменским губернатором Александром Моором. «Благодаря работе, проведенной совместно с правительством Тюменской области и правительством Российской Федерации, бюджет нашего региона за три года получит более 33 млрд рублей. Такое решение было принято на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, в состав которой я вхожу», — написал Квитка. По словам депутата, более 3,6 млрд рублей из общей суммы будет направлено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Свыше 2,4 млрд потратят на ремонт дорог, около 1,1 млрд рублей пойдет на бесплатное горячее питание школьников. Ранее URA.RU писало, что дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составит более 37 млрд рублей. Дефицит региональные власти планируют покрывать кредитами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более 33 млрд рублей получит Тюменская область из федерального бюджета в течение трех ближайших лет. Об этом в своем блоге в Instagram сообщил депутат Госдумы Иван Квитка, отчитавшись о встрече с тюменским губернатором Александром Моором. «Благодаря работе, проведенной совместно с правительством Тюменской области и правительством Российской Федерации, бюджет нашего региона за три года получит более 33 млрд рублей. Такое решение было принято на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, в состав которой я вхожу», — написал Квитка. По словам депутата, более 3,6 млрд рублей из общей суммы будет направлено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Свыше 2,4 млрд потратят на ремонт дорог, около 1,1 млрд рублей пойдет на бесплатное горячее питание школьников. Ранее URA.RU писало, что дефицит бюджета Тюменской области в 2022 году составит более 37 млрд рублей. Дефицит региональные власти планируют покрывать кредитами.