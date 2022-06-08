Медиамагнат Виктор Шкулев начнет снимать сериалы

08 июня 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Виктор Шкулев объявил об открытии нового бизнеса Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент Shkulev Media Holing (туда входит екатеринбургский портал E1) Виктор Шкулев объявил об открытии нового бизнеса по производству сериалов — Long Tale Production. Об этом сообщила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. «Большая часть проектов сейчас в девелопменте. [Шкулев] рассказал среди прочего, что работает над вторым сезоном сериала „Френдзона“ (первый был софинансирован ИРИ (Институт развития интернета — прим. ред.))», — рассказала Болецкая в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что крупная американская медиакомпания Hearst заявила об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими медиа Fashion Press и Shkulev Media Holding. Последний включает в себя сеть городских порталов, состоящую из 46 городских сайтов. Их редакции находятся в 26 городах России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Президент Shkulev Media Holing (туда входит екатеринбургский портал E1) Виктор Шкулев объявил об открытии нового бизнеса по производству сериалов — Long Tale Production. Об этом сообщила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. «Большая часть проектов сейчас в девелопменте. [Шкулев] рассказал среди прочего, что работает над вторым сезоном сериала „Френдзона“ (первый был софинансирован ИРИ (Институт развития интернета — прим. ред.))», — рассказала Болецкая в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что крупная американская медиакомпания Hearst заявила об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими медиа Fashion Press и Shkulev Media Holding. Последний включает в себя сеть городских порталов, состоящую из 46 городских сайтов. Их редакции находятся в 26 городах России.