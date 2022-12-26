Россиянам назвали лучший возраст, когда стоит начать копить на пенсию

Аналитик Валерий Емельянов: россиянам стоит начать копить на пенсию с сорока лет

27 декабря 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Эксперт Валерий Емельянов считает, что копить на пенсию стоит начать в 40 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Начинать задумываться о пенсионных накоплениях россиянам стоит к сорока годам. Так считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «Идеально заняться вопросом [будущей пенсии] в 40 лет или близко к этому возрасту. На шестом десятке что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало», — сообщил Валерий Емельянов агентству «Прайм». По данным Центрального банка, порядка шести миллионов россиян используют возможности формирования будущей пенсии. Для этого они используют инвестиции в негосударственные пенсионные фонды. Емельянов считает самым выгодным вариантом формирования будущего дохода открытие индивидуального инвестиционного счета, который позволяет получать вычеты от государства и экономить на посредниках. Также он рекомендует приобретать облигации под гарантии министерства финансов, что, по его расчетам, получить за десять лет до шести миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Россия откажется выплачивать гражданам пенсии только в случае апокалипсиса. Правительство РФ выделило полтора триллиона рублей на выплаты пенсионерам к концу года.

Начинать задумываться о пенсионных накоплениях россиянам стоит к сорока годам. Так считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «Идеально заняться вопросом [будущей пенсии] в 40 лет или близко к этому возрасту. На шестом десятке что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало», — сообщил Валерий Емельянов агентству «Прайм». По данным Центрального банка, порядка шести миллионов россиян используют возможности формирования будущей пенсии. Для этого они используют инвестиции в негосударственные пенсионные фонды. Емельянов считает самым выгодным вариантом формирования будущего дохода открытие индивидуального инвестиционного счета, который позволяет получать вычеты от государства и экономить на посредниках. Также он рекомендует приобретать облигации под гарантии министерства финансов, что, по его расчетам, получить за десять лет до шести миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало, что Россия откажется выплачивать гражданам пенсии только в случае апокалипсиса. Правительство РФ выделило полтора триллиона рублей на выплаты пенсионерам к концу года.