Сенатор Пушков рассказал, после чего отношения России и Германии не будут прежними

Пушков: Германия перешагнула прежние отношения с РФ, отказавшись от российского газа

07 января 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что Россия и Европа могут вернуться на 50 лет назад в газовых отношениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков считает, что Германия перешагнула прежние отношения с РФ, отказавшись от поставок российского газа. Политик уверен, что на данный момент произошел «большой разрыв» между Европой и Россией. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Произошло то, что я называю „Большим разрывом“ между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку. А подрыв Северного потока и Северного потока-2 поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале . Политик считает, что поставки российского газа служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны», а прекращение отбрасывает ситуацию к периоду «до соглашения „газ-трубы“, подписанное между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50-ти лет тому назад». Так, Пушков полагает, что Россия и Европа могут вернуться на полвека назад в газовых отношениях. Ранее Пушков озвучил свой политический прогноз, назвав три места, где гипотетически может начаться война мировых держав. В числе потенциальных территорий начала Третьей мировой войны, по его мнению, Украина, Тайвань и Корейский полуостров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков считает, что Германия перешагнула прежние отношения с РФ, отказавшись от поставок российского газа. Политик уверен, что на данный момент произошел «большой разрыв» между Европой и Россией. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Произошло то, что я называю „Большим разрывом“ между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по Северному потоку. А подрыв Северного потока и Северного потока-2 поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Политик считает, что поставки российского газа служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период «холодной войны», а прекращение отбрасывает ситуацию к периоду «до соглашения „газ-трубы“, подписанное между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50-ти лет тому назад». Так, Пушков полагает, что Россия и Европа могут вернуться на полвека назад в газовых отношениях. Ранее Пушков озвучил свой политический прогноз, назвав три места, где гипотетически может начаться война мировых держав. В числе потенциальных территорий начала Третьей мировой войны, по его мнению, Украина, Тайвань и Корейский полуостров.