Полковник Литовкин: Зеленский пытается скрыть провал ВСУ в Соледаре

11 января 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пытается оправдаться перед Западом, заявил полковник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть, что ВСУ провалились в боях за Соледар. Такое заявление сделал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Неудачи на фронте заставляют их разворачивать театральные постановки для западных союзников, чтобы хоть как-то оправдаться и сместить фокус внимания. Вся эта усиленная оборона — не что иное, как показуха, нацеленная вызвать слезу у западного обывателя и получить оттуда дополнительную помощь», — сказал Литовкин в интервью сайту MK.RU . По его словам, власти Украины специально «накаляют нервозную обстановку», как среди населения, так и для всего мира. Литовкин отметил, что Киев пугает всех «злобными русскими». Российские военные блокировали Соледар с нескольких сторон. Президент Украины Владимир Зеленский называл это направление одной из горячих точек боев в Донбассе. В Офисе президента Украины сообщали о бегстве подразделений украинской армии оттуда. Освобождение этого города станет «большой победой» для РФ, отметило американское издание The Hill.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть, что ВСУ провалились в боях за Соледар. Такое заявление сделал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Неудачи на фронте заставляют их разворачивать театральные постановки для западных союзников, чтобы хоть как-то оправдаться и сместить фокус внимания. Вся эта усиленная оборона — не что иное, как показуха, нацеленная вызвать слезу у западного обывателя и получить оттуда дополнительную помощь», — сказал Литовкин в интервью сайту MK.RU. По его словам, власти Украины специально «накаляют нервозную обстановку», как среди населения, так и для всего мира. Литовкин отметил, что Киев пугает всех «злобными русскими». Российские военные блокировали Соледар с нескольких сторон. Президент Украины Владимир Зеленский называл это направление одной из горячих точек боев в Донбассе. В Офисе президента Украины сообщали о бегстве подразделений украинской армии оттуда. Освобождение этого города станет «большой победой» для РФ, отметило американское издание The Hill.