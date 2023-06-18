Главком ВСУ Залужный сбежал за границу: главное к вечеру 18 июня

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный может находиться за границей, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный предположительно может находиться за границей. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 июня.

  • Президент РФ Воладимир Путин подчеркнул, что Валерий Залужный может находиться за границей. Тем не менее российский глава отметил, что может ошибаться по этому поводу. В свою очередь авторы британской газеты Daily Telegraph сомневаются, что Залужный вообще жив.
  • На Украину прибыли британские танки Challenger. Военкоры засняли кадры с танками недалеко от фронта.
  • Российские танкисты уничтожили три танка ВСУ за 20 минут. Это произошло у города Орехова в Запорожской области.
  • ВС РФ ликвидировали двух украинских полковников Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Они участвовали в карательных операциях на Донбассе.
  • Из зоны спецоперации домой вернулись более 32 тысяч ранее осужденных солдат. Они участвовали в СВО в составе ЧВК «Вагнер».
  • Российское превосходство в воздухе мешает успешному продвижению ВСУ в ходе контрнаступления. Россия усилила свои ударные вертолеты. В ходе наступления украинские солдаты потеряли большое количество военной техники.
  • В Херсонской области ВСУ ударили двумя кассетными снарядами, содержащие запрещенные мины «лепестки». Удар произвели по эвакуационному центру.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы из «Ахмата» пленили украинских солдат, тем самым сохранив им жизнь. Пленным также была оказана медицинская помощь.
  • Украинские солдаты обстреляли сахарный завод в Курской области. Он находится в поселке Теткино.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный предположительно может находиться за границей. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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