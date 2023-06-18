Главком ВСУ Залужный сбежал за границу: главное к вечеру 18 июня

Валерий Залужный может находиться за границей, отметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный предположительно может находиться за границей. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 июня.
- Президент РФ Воладимир Путин подчеркнул, что Валерий Залужный может находиться за границей. Тем не менее российский глава отметил, что может ошибаться по этому поводу. В свою очередь авторы британской газеты Daily Telegraph сомневаются, что Залужный вообще жив.
- На Украину прибыли британские танки Challenger. Военкоры засняли кадры с танками недалеко от фронта.
- Российские танкисты уничтожили три танка ВСУ за 20 минут. Это произошло у города Орехова в Запорожской области.
- ВС РФ ликвидировали двух украинских полковников Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Они участвовали в карательных операциях на Донбассе.
- Из зоны спецоперации домой вернулись более 32 тысяч ранее осужденных солдат. Они участвовали в СВО в составе ЧВК «Вагнер».
- Российское превосходство в воздухе мешает успешному продвижению ВСУ в ходе контрнаступления. Россия усилила свои ударные вертолеты. В ходе наступления украинские солдаты потеряли большое количество военной техники.
- В Херсонской области ВСУ ударили двумя кассетными снарядами, содержащие запрещенные мины «лепестки». Удар произвели по эвакуационному центру.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы из «Ахмата» пленили украинских солдат, тем самым сохранив им жизнь. Пленным также была оказана медицинская помощь.
- Украинские солдаты обстреляли сахарный завод в Курской области. Он находится в поселке Теткино.
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