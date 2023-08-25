У курганской фирмы, работающей в ХМАО, суд арестовал имущество на 105 млн

В Кургане суд удовлетворил иск норильского транспортного прокурора к АО «Уралсибгидрострой» об аресте имущества на 105 млн рублей. Такое требование прокуратура выдвинула для обеспечения мер по возмещению ущерба, нанесенного природе компанией, зарегистрированной в Кургане и базирующейся в ХМАО. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.
«Наложить арест на имущество и денежные средства акционерного общества „Уралсибгидрострой“ в размере исковых требований в сумме 105492660 руб.», — говорится в решении. Иск был подан после того, как выяснилось, что курганская компания нанесла урон природным ресурсам в Красноярском крае на означенную сумму.
По версии обвинения, компания работала без спецразрешений и нанесла ущерб окружающей среде. Суд первой инстанции отказал в иске прокуратуре. Однако в апелляции было решено, что «непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по делу по вышеуказанному иску в дальнейшем». Мера носит временный характер и не свидетельствует о намерении курганской компании избежать ответственности.
Ответчик в суде показал, что арест уже наложен на имущество гендиректора компании в рамках уголовного дела. На имущество компании арест ранее не накладывался. Рассмотрев материалы дела, Курганский областной суд удовлетворил требования прокуратуры.
Компания «Уралсибгидрострой» зарегистрирована в Кургане, располагается в Сургуте. Общество занимается производством земляных работ для крупных нефтяных компаний. Число сотрудников компании превышает 500 человек.
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