Авиарейс из Салехарда в Тюмень задержали по техническим причинам

Пассажиры ожидают резервное воздушное судно (архивное фото)
Авиарейс из Салехарда в Тюмень задерживается по причине неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Ввиду технической неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании „Ямал“ из аэропорта города Салехард, задерживается регулярный рейс YC-9 в Тюмень», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Планируемое время вылета уточняется.
Вылет по расписанию должен был состояться в 10:30. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна.
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