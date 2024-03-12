Авиарейс из Салехарда в Тюмень задержали по техническим причинам

Авиарейс Салехард — Тюмень задержали из-за неисправности самолета
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания ямал, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, взлетное поле
Пассажиры ожидают резервное воздушное судно (архивное фото) Фото:

Авиарейс из Салехарда в Тюмень задерживается по причине неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Ввиду технической неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании „Ямал“ из аэропорта города Салехард, задерживается регулярный рейс YC-9 в Тюмень», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Планируемое время вылета уточняется.

Вылет по расписанию должен был состояться в 10:30. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна.

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Авиарейс из Салехарда в Тюмень задерживается по причине неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Ввиду технической неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании „Ямал“ из аэропорта города Салехард, задерживается регулярный рейс YC-9 в Тюмень», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Планируемое время вылета уточняется. Вылет по расписанию должен был состояться в 10:30. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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