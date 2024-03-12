Авиарейс из Салехарда в Тюмень задержали по техническим причинам

Авиарейс Салехард — Тюмень задержали из-за неисправности самолета

12 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Пассажиры ожидают резервное воздушное судно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиарейс из Салехарда в Тюмень задерживается по причине неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Ввиду технической неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании „Ямал“ из аэропорта города Салехард, задерживается регулярный рейс YC-9 в Тюмень», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Планируемое время вылета уточняется. Вылет по расписанию должен был состояться в 10:30. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна.

Авиарейс из Салехарда в Тюмень задерживается по причине неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Ввиду технической неисправности воздушного судна А-320 авиакомпании „Ямал“ из аэропорта города Салехард, задерживается регулярный рейс YC-9 в Тюмень», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Планируемое время вылета уточняется. Вылет по расписанию должен был состояться в 10:30. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного воздушного судна.