В ВКС РФ назначили новых командиров

Заместителем Главнокомандующего Воздушно-космических сил назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Его на посту сменит генерал-майор Сергей Кувалдин, следует из данных на сайте Минобороны России.
«Замглавкома ВКС РФ назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш... Командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин», — говорится в разделе «Военно-воздушные силы» на сайте оборонного ведомства.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша. О карьере и достижениях генерал-лейтенанта, удостоенного президентом России Владимиром Путиным звания Героя России — в материале URA.RU.
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