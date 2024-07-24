24 июля 2024

В ВКС РФ назначили новых командиров

В ВКС РФ назначили новых командиров — Кобылаша и Кувалдина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Кобылаш занимал должность командующего дальней авиацией
Ранее Кобылаш занимал должность командующего дальней авиацией Фото:

Заместителем Главнокомандующего Воздушно-космических сил назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Его на посту сменит генерал-майор Сергей Кувалдин, следует из данных на сайте Минобороны России.

«Замглавкома ВКС РФ назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш... Командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин», — говорится в разделе «Военно-воздушные силы» на сайте оборонного ведомства.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша. О карьере и достижениях генерал-лейтенанта, удостоенного президентом России Владимиром Путиным звания Героя России — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместителем Главнокомандующего Воздушно-космических сил назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Его на посту сменит генерал-майор Сергей Кувалдин, следует из данных на сайте Минобороны России. «Замглавкома ВКС РФ назначен командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш... Командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин», — говорится в разделе «Военно-воздушные силы» на сайте оборонного ведомства. Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша. О карьере и достижениях генерал-лейтенанта, удостоенного президентом России Владимиром Путиным звания Героя России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...