Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

23 октября 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

В результате удара были ликвидированы не менее 15 сотрудников ГБР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России уничтожили штаб Государственного бюро расследования Украины в Запорожье. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер». Штаб был расположен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией и его местоположение держалось в секрете. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — подчеркнул Рогов в беседе РИА Новости. По его словам, в результате удара были ликвидированы не менее 15 сотрудников ГБР, а еще минимум десять получили ранения. Рогов также добавил, что в ходе атаки было уничтожено более 10 служебных автомобилей. Он выразил мнение, что данный удар значительно снизит возможности координации и взаимодействия украинских спецслужб в городе, что повлияет на проведение ими военных операций. По информации The Economist, в Киеве опасаются наступления российской армии в сторону города Запорожье. Город Запорожье, расположенный на юге Украины, представляет собой важный промышленный центр и играет стратегическую роль в текущем конфликте, важен для обеих сторон. Наличие на его территории крупнейшей в Европе атомной электростанции повышает уровень риска в случае возможного возобновления активных боевых действий в данной области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России уничтожили штаб Государственного бюро расследования Украины в Запорожье. Удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер». Штаб был расположен в здании, которое ранее использовалось налоговой инспекцией и его местоположение держалось в секрете. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — подчеркнул Рогов в беседе РИА Новости. По его словам, в результате удара были ликвидированы не менее 15 сотрудников ГБР, а еще минимум десять получили ранения. Рогов также добавил, что в ходе атаки было уничтожено более 10 служебных автомобилей. Он выразил мнение, что данный удар значительно снизит возможности координации и взаимодействия украинских спецслужб в городе, что повлияет на проведение ими военных операций. По информации The Economist, в Киеве опасаются наступления российской армии в сторону города Запорожье. Город Запорожье, расположенный на юге Украины, представляет собой важный промышленный центр и играет стратегическую роль в текущем конфликте, важен для обеих сторон. Наличие на его территории крупнейшей в Европе атомной электростанции повышает уровень риска в случае возможного возобновления активных боевых действий в данной области.