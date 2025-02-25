«Единая Россия» составила план по развитию сотрудничества с Северной Кореей

«Единая Россия» разработала новый план сотрудничества с Северной Кореей, рассказали в пресс-службе партии. Подписан протокол об углублении взаимодействия с Трудовой партией Кореи (ТПК).
«„Единая Россия“ подписала протокол о расширении и углублении сотрудничества с Трудовой партией Кореи», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Единой России». В ходе межпартийных консультаций, прошедших под руководством секретаря генсовета партии Владимира Якушева и секретаря центрального комитета ТПК Ли Хи Ена, были озвучены ключевые моменты сотрудничества, включая высокую оценку правительством КНДР внешнеполитического курса Москвы и организацию российской партией международного симпозиума на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН», на который приглашена делегация ТПК.
«Семь лет назад мы подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между „Единой Россией“ и Трудовой партией Кореи. За это время многое в мире поменялось, но российский и корейский народы стали еще ближе. Надеюсь, наша встреча станет важным этапом в развитии межпартийного диалога», — сказал Владимир Якушев.
«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) активно сотрудничает с «Социалистическим союзом патриотической молодежи». В апреле ожидается визит молодежной делегации МГЕР в Пхеньян. В процессе обсуждения особое внимание было уделено важности совместного реагирования на деструктивные действия Соединенных Штатов, а также необходимости совместного заявления в ответ на вводимые односторонние санкции.
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