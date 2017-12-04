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04 декабря 2017
14:46  04 декабря 2017 0

«Не хотелось бы иметь таких людей в команде». Губернатор Якушев придумал, как отобрать лучших из «Лидеров России»

Полуфинал проекта
К Якушеву обращались десятки участников конкурсаФото: Анна Майорова © URA.RU

Всех участников полуфинала конкурса «Лидеры России», проводимого под эгидой администрации президента и правительства РФ, уже рассматривают как кадровый потенциал в правительстве Тюменской области. Об этом на брифинге в отеле «Хайятт» заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Предпоследний этап управленческих соревнований стартовал в Екатеринбурге с 4 по 6 декабря.

«Все эти ребята нам знакомы, они у нас, что называется, на карандаше. Ребята, которые задавали вопросы — я их тоже знаю. Этот конкурс — хорошая возможность увидеть молодых, креативных, интересных людей. Пройдя такое горнило отбора — они доказали, что в них есть стержень и с ними обязательно нужно работать. Их потенциал 100 процентов будет использован», — рассказал журналистам Якушев.

Глава Тюменской области предложил участникам мероприятия и свой основной принцип в наборе команды. «Не только профессиональные, но и человеческие качества у специалиста обязательно должны быть. Если человек не умеет выстраивать коммуникации — ему очень тяжело будет возглавлять проекты и управлять командой. Выбирая из двух равных профессионалов — я буду смотреть на коммуникационные качества каждого и выберу именно коммуникатора. Конфликтные люди — они разрушительны, и не хотелось бы иметь таких людей в команде», — объяснил губернатор.

Якушев стал наиболее востребованным VIP-гостем сегодняшнего мероприятия. В момент получасового кофе-брейка к нему со своими вопросами постарались подойти несколько десятков участников. Глава региона никому не отказал в общении и как отвечал на вопросы меркантильного характера (молодые люди старались пролоббировать полезные контакты и собственные уже работающие бизнес-проекты), так и делился рекомендациями представителя госвласти с многолетним опытом работы.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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