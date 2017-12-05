21:00 05 декабря 2017 0

Колдуны и маги вскоре рискуют оказаться вне закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 5 декабря. И вот главные новости к этому часу:

ФСБ опубликовала ролик с задержанием челябинского директора филиала ФГУП, которого поймали при получении взятки. Деньги чиновник брал «морковками».

Раскол внутри «СтопГОК» нарастает: лидер движения Василий Московец срывает переговоры и выдвигает ультиматум.

Госдума хочет запретить рынок магов и колдунов, который создал Сталин. Узнайте, кто и для чего мешает гадалкам и целителям зарабатывать тридцать миллиардов долларов в год.

Жители ХМАО уезжают воевать в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) через столицу Азербайджана. Спецслужбы уже подключили Интерпол.

Борьба с рутением продолжается: в интернете опубликовали петицию с требованием расследовать причины радиоактивного загрязнения воздуха в Челябинской области. Документ подписало уже более 100 тысяч человек.

Новый российский учебник по астрономии взорвал Сеть. Книга повествует о «раздвоенных копытах» Сталина и отличиях Гагарина от собаки.