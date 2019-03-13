Сенаторы одобрили законы о фейках и оскорблении власти в интернете Фото: unsplash.com © URA.RU

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Сегодня 13 марта, среда. И вот главные новости к этому часу:

Совет Федерации одобрил законы о фейковых новостях и оскорблении власти. Инициативу поддержали 149 сенаторов.

Водители просят разрешить им ездить по городу со скоростью 80 километров в час. Автомобилисты объяснили, почему нет смысла ужесточать скоростной режим.

У генпрокурора РФ Юрия Чайки появился новый заместитель. Им стал зять министра обороны Сергея Шойгу.

Эксперты назвали главные причины, по которым россияне переплачивают за услуги ЖКХ. Самая распространенная — мошенничество управляющих компаний.

Волгоградского депутата Гасана Набиева исключили из «Единой России» за скандальное высказывание о пенсионерах. Набиев заявил, что россияне с пенсией в 8 тысяч рублей «тунеядцы и алкаши».

Юмориста Максима Галкина обвинили в заказе теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане в 2017 году. Один из фигурантов дела доказывает силовикам, что он не боевик, а только киллер, которого Галкин нанял за 2 миллиона рублей. Шоумен уже ответил на обвинения. Киркоров тоже не остался в стороне.