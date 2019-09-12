Тюменские депутаты-миллионеры пережили кризис и готовы вложиться в новый проект

Зампредседателя Тюменской облдумы Владимир Пискайкин готов возобновить строительство отеля в центре Тюмени. Об этом он рассказал в беседе с «URA.RU». Ранее вице-спикер со своим партнером, депутатом регионального парламента Дмитрием Горицким отложил возведение гостиницы из-за финансовых проблем.
«Скорее всего в конце сентября — начале октября подпишем соглашение с международной сетью Holiday Inn Express. Они показали себя открытыми, сговорчивыми, понимающими инвесторами», — сообщил Пискайкин. Впрочем, окончательного решение бизнесмены еще не приняли — рассматривается вариант соглашения и с сетью Ibis.
По словам вице-спикера, отель, который расположится за принадлежащей Пискайкину гостиницей Hilton, будет трехзвездочным. «Нашему городу сегодня нужен бюджетный вариант. Номер в гостинице будет стоить около 3000 рублей», — добавил он. На реализацию проекта уйдет около двух лет, инвестиции в проект оцениваются на уровне 400-500 млн рублей.
Согласно информации сервиса СБИС, Владимиру Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-Тюмень» (учредитель отеля Hilton), еще 50% компании принадлежит юридической фирме «Профф», миноритарным владельцем которой является Горицкий.
По данным из декларации о доходах, Пискайкин в 2018 году заработал 63,5 млн рублей. Заработок Горицкого составил 271,5 млн рублей.