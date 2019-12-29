В «Ростелеком» опровергли информацию СМИ об утечке персональных данных пользователей единого портала Госуслуг. Однако специалисты предположили, что сбой мог произойти в ХМАО.
В «Ростелекоме» после проверки заявили, что все системы работают в штатном режиме и данные пользователей надёжно защищены, сообщает РБК. В организации уточнили, что не обнаружили инцидентов, связанных с единой системой идентификации и аутентификации.
Ранее стало известно о том, что данные почти 30 тысяч пользователей Госуслуг оказались в публичном доступе, в частности, можно было обнаружить ФИО, дату рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронную почту, информацию о детях пользователей сайта.
Впрочем, специалисты предположили, что мог произойти сбой в работе регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры». Это приложение было разработано по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирует автономно от портала Госуслуг. «Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО „Ростелеком“», — уточнили в компании.
Ранее, как писало «URA.RU» в Минкомсвязи начали собственную проверку об утечке данных. В ведомстве отметили, что сейчас системы работают в штатном режиме.