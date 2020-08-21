Депутат Госдумы помолился в Челябинске за Навального

Депутат Госдумы Валерий Гартунг (Справедливая Россия), избранный от Челябинской области, помолился за здоровье блогера Алексея Навального. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
«Шокирован сообщением о госпитализации Алексея Навального. Никогда не думал, что буду молиться о его здоровье. Но сегодня помолился», — пишет Гартунг. Само сообщение появилось, когда стало известно, что Навальный впал в кому.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. В больнице, где он находится, врачи собрались на консилиум и решили, что Навального транспортировать нельзя.
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