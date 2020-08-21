Депутат Госдумы помолился в Челябинске за Навального

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Валерий Гартунг эмоционально отреагировал на новости об Алексее Навальном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Депутат Госдумы Валерий Гартунг (Справедливая Россия), избранный от Челябинской области, помолился за здоровье блогера Алексея Навального. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«Шокирован сообщением о госпитализации Алексея Навального. Никогда не думал, что буду молиться о его здоровье. Но сегодня помолился», — пишет Гартунг. Само сообщение появилось, когда стало известно, что Навальный впал в кому.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. В больнице, где он находится, врачи собрались на консилиум и решили, что Навального транспортировать нельзя.

Валерий Гартунг обеспокоен здоровьем Алексея Навального
Скрин: Валерий Гартунг Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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