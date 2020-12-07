Путин оценил борьбу бизнесменов Кургана с коронавирусом

Владмир Путин наградил орденами курганских предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препапатов и изделий Синтез» Рустем Муратов награжден Орденом Дружбы. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Ппредприятие выпускает «Гидроксихлорохин», который Минздрав России рекомендует в протоколах лечения новой коронавирусной инфекции. «За большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяего для лечения коронавируной инфекции наградить Муратова Рустема Булатовича», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Одновременно с Муратовым Орден Почета получил преседатель компании Дмитрий Зубов.