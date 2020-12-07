07 декабря 2020

Путин оценил борьбу бизнесменов Кургана с коронавирусом

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Онлайн-совещание Владимира Путина с губернаторами. Москва, путин на экране
Владмир Путин наградил орденами курганских предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препапатов и изделий Синтез» Рустем Муратов награжден Орденом Дружбы. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Ппредприятие выпускает «Гидроксихлорохин», который Минздрав России рекомендует в протоколах лечения новой коронавирусной инфекции. «За большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяего для лечения коронавируной инфекции наградить Муратова Рустема Булатовича», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Одновременно с Муратовым Орден Почета получил преседатель компании Дмитрий Зубов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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