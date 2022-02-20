Вблизи Украины начались военные учения США и Польши

21 февраля 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Учения проходят недалеко от украинской границы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине На юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, начались совместные учения американской и польской дивизий. Об это сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии („Железной дивизии“) начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал Блащак на своей странице в Twitter. Он отметил, что безопасность на восточном фланге НАТО последовательно укрепляется. W weekend ?o?nierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpocz?li w po?udniowo- wschodniej Polsce ???????? wsp?lne ?wiczenia z ameryka?skimi ?o?nierzami @82ndABNDiv ????????. Konsekwentnie wzmacniamy bezpiecze?stwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP — Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) February 20, 2022 Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, начались совместные учения американской и польской дивизий. Об это сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии („Железной дивизии“) начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал Блащак на своей странице в Twitter. Он отметил, что безопасность на восточном фланге НАТО последовательно укрепляется. W weekend ?o?nierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpocz?li w po?udniowo- wschodniej Polsce ???????? wsp?lne ?wiczenia z ameryka?skimi ?o?nierzami @82ndABNDiv ????????. Konsekwentnie wzmacniamy bezpiecze?stwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск.