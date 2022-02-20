20 февраля 2022

Вблизи Украины начались военные учения США и Польши

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Учения проходят недалеко от украинской границы Фото:
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Война на Украине

На юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, начались совместные учения американской и польской дивизий. Об это сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии („Железной дивизии“) начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал Блащак на своей странице в Twitter. Он отметил, что безопасность на восточном фланге НАТО последовательно укрепляется.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск.

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На юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, начались совместные учения американской и польской дивизий. Об это сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии („Железной дивизии“) начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал Блащак на своей странице в Twitter. Он отметил, что безопасность на восточном фланге НАТО последовательно укрепляется. W weekend ?o?nierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpocz?li w po?udniowo- wschodniej Polsce ???????? wsp?lne ?wiczenia z ameryka?skimi ?o?nierzami @82ndABNDiv ????????. Konsekwentnie wzmacniamy bezpiecze?stwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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