Вблизи Украины начались военные учения США и Польши

На юго-востоке Польши, недалеко от украинской границы, начались совместные учения американской и польской дивизий. Об это сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
«В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии („Железной дивизии“) начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — написал Блащак на своей странице в Twitter. Он отметил, что безопасность на восточном фланге НАТО последовательно укрепляется.
W weekend ?o?nierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpocz?li w po?udniowo- wschodniej Polsce ???????? wsp?lne ?wiczenia z ameryka?skimi ?o?nierzami @82ndABNDiv ????????. Konsekwentnie wzmacniamy bezpiecze?stwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP— Mariusz B?aszczak (@mblaszczak) February 20, 2022
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что главная цель размещения американских войск в Европе — создание угрозы России. По его словам, для достижения этой цели США сформировали в регионе значительную группировку войск.
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