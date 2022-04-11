Пермские приставы переходят на отечественный софт

11 апреля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Новую систему тестируют в нескольких пилотных регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России рассматривает вопрос перехода на новую отечественную операционную систему. В ближайшее время ее могут начать тестировать и в Пермском крае. Одним из вариантов возможного использования является система «Ред ОС», разработанная российской IT-компанией «РЕД СОФТ». «Новый продукт входит в тройку лидеров российского рынка операционных систем с внушительным опытом в части внедрения в госсектор, в том числе в компаниях с госучастием», — сообщается на сайте ФССП России. Новая система сертифицирована и совместима с отечественными процессорами. Сейчас ее тестируют на серверах в нескольких пилотных регионах. К переходу на российский софт готовятся и сотрудники пермских подразделений ведомства. «Информация поступила, будем готовиться к освоению новой программы, сроки еще не определены. Пока что работаем с зарубежной системой Linux», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. Переход на российское программное обеспечение (ПО) в органах государственной власти — одна из мер по реализации политики в сфере импортозамещения. Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения западных санкций. Санкционное давление обострилось в последние месяцы из-за специальной операции на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России рассматривает вопрос перехода на новую отечественную операционную систему. В ближайшее время ее могут начать тестировать и в Пермском крае. Одним из вариантов возможного использования является система «Ред ОС», разработанная российской IT-компанией «РЕД СОФТ». «Новый продукт входит в тройку лидеров российского рынка операционных систем с внушительным опытом в части внедрения в госсектор, в том числе в компаниях с госучастием», — сообщается на сайте ФССП России. Новая система сертифицирована и совместима с отечественными процессорами. Сейчас ее тестируют на серверах в нескольких пилотных регионах. К переходу на российский софт готовятся и сотрудники пермских подразделений ведомства. «Информация поступила, будем готовиться к освоению новой программы, сроки еще не определены. Пока что работаем с зарубежной системой Linux», — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. Переход на российское программное обеспечение (ПО) в органах государственной власти — одна из мер по реализации политики в сфере импортозамещения. Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения западных санкций. Санкционное давление обострилось в последние месяцы из-за специальной операции на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.