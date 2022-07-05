Бастрыкин похвалил курганских и тюменских следователей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором признал эффективной деятельность следственных управлений Курганской и Тюменской областей по расследованию преступлений прошлых лет. Данная информация размещена на сайте СК России.
«Основной темой совещания стали результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. <…> На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям», — указано в сообщении.
При этом на совещании раскритиковали работу в этом направлении СУ СК Республики Ингушетия, Воронежской, Костромской, Орловской и Саратовской областей. По данным СК, в этом году в суд передали 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет. Среди них — 530 дел связаны с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера. В ведомстве отметили, что эти показатели вдвое превышают результаты работы в аналогичном периоде 2021 года.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором признал эффективной деятельность следственных управлений Курганской и Тюменской областей по расследованию преступлений прошлых лет. Данная информация размещена на сайте СК России. «Основной темой совещания стали результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. <…> На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям», — указано в сообщении. При этом на совещании раскритиковали работу в этом направлении СУ СК Республики Ингушетия, Воронежской, Костромской, Орловской и Саратовской областей. По данным СК, в этом году в суд передали 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет. Среди них — 530 дел связаны с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера. В ведомстве отметили, что эти показатели вдвое превышают результаты работы в аналогичном периоде 2021 года.