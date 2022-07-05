Бастрыкин похвалил курганских и тюменских следователей

05 июля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Работу управлений отметили на совещании, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором признал эффективной деятельность следственных управлений Курганской и Тюменской областей по расследованию преступлений прошлых лет. Данная информация размещена на сайте СК России. «Основной темой совещания стали результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. <…> На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям», — указано в сообщении. При этом на совещании раскритиковали работу в этом направлении СУ СК Республики Ингушетия, Воронежской, Костромской, Орловской и Саратовской областей. По данным СК, в этом году в суд передали 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет. Среди них — 530 дел связаны с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера. В ведомстве отметили, что эти показатели вдвое превышают результаты работы в аналогичном периоде 2021 года. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором признал эффективной деятельность следственных управлений Курганской и Тюменской областей по расследованию преступлений прошлых лет. Данная информация размещена на сайте СК России. «Основной темой совещания стали результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. <…> На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям», — указано в сообщении. При этом на совещании раскритиковали работу в этом направлении СУ СК Республики Ингушетия, Воронежской, Костромской, Орловской и Саратовской областей. По данным СК, в этом году в суд передали 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет. Среди них — 530 дел связаны с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера. В ведомстве отметили, что эти показатели вдвое превышают результаты работы в аналогичном периоде 2021 года.